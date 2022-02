Yoshida desempenhou um papel de alma que ainda não foi publicado, não Elden Ring – Nerd4.life

Shuhei Yoshidao chefe da PlayStation Indies, revelou que desempenhou um papel Um jogo como souls ainda não foi lançado Ele também afirmou que não é um anel de Elden. O que poderia ser?

Tudo foi revelado através de um tweet, que você pode ver abaixo, que Yoshida Refere-se aos últimos cinco jogos que ele jogou: Horizon Forbidden West, Genshin Impact, Sifu, um jogo de quebra-cabeça inédito e um jogo de espírito não lançado. Em um segundo tweet, também mencionado abaixo, foi determinado que não era Elden Ring.

Quanto ao “trabalho de quebra-cabeça”, é impossível até especular porque é uma definição muito geral para entender do que Yoshida está falando. Em caso como almasNo entanto, temos algumas outras regras. Temos certeza de que os fãs estão esperando por algo incrível como Bloodborne 2, mas o fato de estarmos falando de “inédito” em vez de “inédito” nos faz pensar que não é nada de especial. Além disso, parece improvável que o chefe do PlayStation Indies sugira que ele jogou um AAA desconhecido por meio de um simples tweet dessa natureza.

A solução mais provável é que estamos falando de Salt and Sacrifice (que já tentamos), uma sequência de Salt and Sanctuary, chegando em 10 de maio no PC e exclusivamente nos consoles PS4/PS5. A segunda possibilidade é que seja Fantasia Final Estranho Paraíso Origin, como spirits, chega em 18 de março de 2022: sendo um jogo japonês da Square Enix (mas desenvolvido pela Team Ninja) e dado o bom relacionamento da Sony e Square Enix, não é impossível que Yoshida tenha a chance de experimentá-lo. De qualquer forma, acreditamos que a primeira hipótese é mais credível.

Os jogadores também estão mirando Thymesia e Lies of P. Isso é claramente especulação, mas é um claro símbolo da paixão dos fãs pelo gênero e o fato de que há cada vez mais jogos inspirados em espíritos. Diga-nos, quais espíritos tácitos você mais deseja?