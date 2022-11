Ofertas de última hora na Amazon, muitos descontos incríveis em produtos de alta tecnologia

Quais são os produtos mais acessíveis para vender na Amazon? Nossa equipe editorial decidiu escolher para você alguns dos itens de tecnologia de desconto mais interessantes, encontramos smartphones, smart TVs, laptops e muito mais.

Vamos começar com os telefones, vamos começar com o excelente OnePlus 9 5G, À venda por apenas 479 euros Graças a um desconto de 33 por cento. Aqueles que querem visar Samsung Galaxy S22, Cuidado com o desconto de 29%, porque Por apenas 619,90 euros. Como mencionado acima, também existem laptops, como novos MacBook Air com chip M2, À venda por 1299 euros Graças a um desconto de 15%!. Fique atento também Notebook Sgin de 15,6 polegadas, Vendido com um desconto retumbante de 72 por cento, Por apenas 259,98€. Por outro lado, se você estiver procurando por um disco rígido, especificamente um SSD interno, confira o arquivo modelo crítico 1 tb, Vendido por apenas 74€ obrigado 31% de desconto.

Descontos da Amazon, muitas ofertas em produtos de tecnologia: lista agradável

Entre as TVs inteligentes Samsung de 50 polegadas Cristal UHD 4K Modelo UE50BU8570UXZT, À venda por apenas 499 eurosE concluímos com desconto no relógio inteligente Apple Watch SE primeira geraçãoà venda Aqui por apenas 299€, com desconto de 21%. Imediatamente Lista mais substancial Dos produtos que selecionamos para você, boa leitura e boas compras.

OnePlus 9 5G Smartphone sem cartão SIM com câmera Hasselblad, 8 GB de RAM + 128 GB, azul (céu ártico)

-33% 479,00 EUR

Samsung Galaxy S22 5GCarregador Incluído, Smartphone Android Sem Cartão SIM, 128 GB, 6,1 Polegadas, Dynamic AMOLED 2X, 4 Câmeras, Verde 2022 [Versione Italiana]-29% 619,90€

Laptop Apple MacBook Air 2022 com chip M2: Tela Liquid Retina de 13,6 polegadas, 8 GB de RAM, armazenamento SSD de 256 GB, teclado retroiluminado; Espaço Cinza

-15% 1.299,00 €

Crucial BX500 1TB CT1000BX500SSD1 SSD interno de até 540 MB/s, 3D NAND, SATA, 2,5 polegadas, Preto

-31% € 74,65

Notebook HP – Pavilion 15-eh1019nlAMD Ryzen 7 5700U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Home, IPS FHD de 15,6 polegadas, Áudio Bang & Olfusen, Leitor de impressão digital, Prata

-32% 579,99 €

SGIN 15.6 PC Notebook Windows 11 Home, 8GB RAM 256GB SSD ROM Notebook (TF 512GB), Celeron N4020C, até 2.8GHz, 1920 x 1080 FHD IPS, 2 x USB 3.0, Bluetooth 4.2, Dual Band WiFi (Preto)

-72% 259,98 €

Smart TV LG OLED48C24LA 4K de 48 polegadasTV OLED evo C2 Series, processador α9 Gen 5, Dolby Vision Precision Detail, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @ 48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22 [Classe di efficienza energetica G]-46% 925,89€

LG OLED55B26LA 4K Smart TV 55TV OLED Série B2 2022, Processador α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @ 48 Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Pointer Remote [Classe di efficienza energetica G]-31% € 1.239,00

Samsung TV Crystal UHD UE50BU8570UXZT, Smart TV de 50 polegadas Série BU8570, Crystal UHD 4K, Alexa e Google Assistant integrados, preto, 2022, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]-38% 499,00 €

maçã Assista SE (1ª geração) (GPS + Celular, 44 mm) Relógio inteligente com caixa de alumínio cinza com pulseira esportiva meia-noite – padrão. Rastreador de fitness, monitor de frequência cardíaca

-21% 299,00€