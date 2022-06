Nintendo Switch, o console mais vendido em maio, Xbox Series X | S em ascensão – Nerd4.life

De dados NPD Também chegam informações sobre Mercado de hardware de console dos EUA maio de 2022, que viu o Nintendo Switch como o console mais vendido como um único console, enquanto o Xbox Series X | S tendência positiva para confirmar aqueles que são capazes de gerar mais vendas em termos de dólares gastos.

Em geral, em maio de 2022 houve Gotas Em 11% no gasto total de hardware entre consoles e acessórios em relação ao mesmo mês de 2021, atingindo US$ 216 milhões, refletindo um declínio no gasto total entre hardware e software, o menor nível registrado desde fevereiro de 2020.



Nintendo Switch OLED, imagem promocional

O principal problema que levou a esse declínio sempre foram as dificuldades de fornecimento de consoles no mercado, pois a produção e distribuição estão ocorrendo em ritmo lento principalmente para PS5 e Xbox Series X. No entanto, a escassez de novos lançamentos que de maio de 2022 contribuíram para essa queda nos negócios.

De qualquer forma, no mês, o Nintendo Switch se confirmou como o console melhores vendas Em termos de quantidade de unidades, e mantendo a liderança neste campo também ao longo de 2022 até agora. Xbox Série X | s Por outro lado, é o console mais vendido em termos de valor gasto, claramente considerando o preço médio mais alto dos dois consoles em relação ao console da Nintendo. Também neste caso, os consoles da Microsoft estão mantendo o mesmo recorde para todo o ano de 2022 até agora, o que é indicativo de uma tendência crescente que já surgiu nos meses anteriores.

Na verdade, Xbox Series X | S são os únicos consoles que têm tendência positiva Nesses meses de 2022, como também pode derivar da maior capacidade da Microsoft de produzir e distribuir seu hardware ao mercado. Também vimos pelo NPD que Elden Ring foi o jogo mais vendido de maio de 2022.