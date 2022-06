O fim do Internet Explorer hoje

A partir desta quarta-feira, 15 de junho, o Internet Explorer, um dos programas históricos mais famosos para navegar na Internet (browser), não receberá atualizações e será amplamente abandonado pela Microsoft, empresa que o desenvolveu em 1995 para seu sistema operacional Windows.

A decisão de encerrar o suporte ao navegador foi anunciada um ano atrás Da Microsoft, que há muito tenta induzir os usuários a usar o Edge, o navegador criado em 2015 para substituir o Internet Explorer. O Edge, no entanto, não teve muito sucesso até agora.

O Internet Explorer foi por muito tempo o navegador mais usado no mundo, mas no início dos anos 2000 foi gradualmente ultrapassado por muitos outros navegadores, principalmente Google Chrome e Firefox. Comparado com a maioria dos navegadores modernos, o Internet Explorer é frequentemente considerado desatualizado, razão pela qual também se tornou um tópico eu eu e assédio.

Microsoft chamando Usuários do Windows 10 parem de usar o Internet Explorer e mudem para o Edge. Além dos convites, o Internet Explorer continuará disponível em sistemas operacionais mais antigos (Windows 7 e 8, agora menos populares) e em algumas versões selecionadas do Windows para o mercado profissional: o software ainda é usado por algumas empresas que ainda executam versões mais antigas do Windows para problemas de compatibilidade de seus programas.

Além disso, há algum tempo a Microsoft tornou possível o “Modo Internet Explorer” no Edge, que imita alguns recursos do navegador antigo. O status será mantido até pelo menos 2029, dando às empresas tempo para atualizar seus sistemas. Mas à medida que as atualizações do navegador expiram, a Microsoft não poderá mais garantir a segurança do Internet Explorer contra vírus e ataques de computador em sistemas operacionais mais antigos.

Para instar os usuários a mudar para o Edge, a Microsoft já colocou restrições ao uso do Internet Explorer para acessar seu serviço Teams em 2020 e, desde agosto de 2021, o navegador deixou de ser compatível com o uso de vários serviços da Microsoft. Como o OneDrive para salvar online e o Outlook para email.

– Leia também: Um funcionário do Google está convencido de que a IA se tornou autoconsciente