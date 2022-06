Neon White, revisão – Nerd4.life

Como os fãs indie bem sabem, esta editora é conhecida pela alta qualidade média dos jogos publicados, e digamos logo de cara, mesmo neste caso não falhou: Neon White respeitou as boas primeiras impressões feitas nesta primavera com sua demo.

O enredo e as cortinas, em Sim de namoro estilo romance visual Principalmente cômico, com piadas, cenas acima e às vezes até sem sentido. Mas não espere apenas uma trama alegre: a estadia de Wyatt no céu revelará vários segredos obscuros e, embora o sorriso seja rasgado em muitos diálogos, haverá eventos dramáticos. No geral, Neon White oferece uma história simples, mas divertida, que dá mais um motivo para chegar ao final do jogo.

Branco não está sozinho e terá que tentar Assalto Neon Green Place Você também encontra amarelo, vermelho, violeta e um bloco de outro neon ao mesmo tempo. Os mencionados são velhos conhecidos de White, que quase não se lembram de nada do passado: então a aventura nos fará interagir com essas pessoas, que são ao mesmo tempo amigas e inimigas; Em quem você pode confiar?

trabalho de neon aniquilação de demônios seres amaldiçoados que assombram o céu, especialmente durante os dez dias do julgamento: este é o tempo que temos antes de sermos caçados novamente, a menos que nos tornemos o néon número um e assim obtenhamos um ano inteiro de residência no céu.

Corra, atire, repita



A água nos permite correr mais rápido em neon branco

O foco branco neon é Toque: Corra, atire e repita várias vezes. Pode parecer desinteressante, no entanto, mas garantimos que é exatamente o contrário: Neon White é provavelmente um dos jogos mais engraçados dos últimos tempos, combinando velocidade com necessidade de precisão.

O jogo é dividido em níveis, áreas lineares com um ponto de saída: o objetivo é eliminar todos os inimigos que estiverem no caminho e chegar ao final; Para isso, teremos toda uma série de armas do nosso lado, representadas por cartas coloridas. Esta base é uma katana, mas usá-la muitas vezes significa que você tem algo errado: as armas reais são espingardas como pistola, metralhadora, rifle de tiro único, espingarda, etc. A peculiaridade está relacionada ao fato de todas as armas terem pelo menos uma habilidade especial: a pistola, por exemplo, nos permite pular, mesmo no ar, enquanto a bazuca se torna um gancho que nos puxa na direção que apontamos .

use o habilidades secundárias Isso significa se livrar do cartão, mas atirar e ficar sem munição também tem o mesmo efeito. No entanto, você não precisa imaginar os níveis de Neon White como níveis de tiro, mas como os de um jogo de plataforma 3D linear, onde cada seção tem uma solução específica. A cada poucos passos, o jogo nos dá exatamente o cartão que precisamos e “apenas” teremos que entender como usá-lo e, acima de tudo, como fazê-lo, cumprindo o cronograma.



Em alguns níveis de Neon White, teremos que combinar muitas balas

Cada nível é na verdade um corrida contra o tempo: Haverá três recordes a serem batidos, com o segundo (ouro) e o primeiro (ás) aumentando nossa classificação Neon, que por sua vez desbloqueia os próximos níveis. Neon White não pretende obter todo o ouro ou ás para progredir, a olho nu, é preciso metade ou um pouco menos dos níveis batidos com um recorde para chegar ao final da trama. No nosso caso, todos nós ganhamos Ouro/Ás até as missões finais serem desbloqueadas: então a dificuldade não é de todo bloqueante.

Além disso, mesmo que você não seja fã diário de pesca E se você quiser se contentar com a linha de fundo, ainda terá um motivo para voltar aos diferentes níveis: quando terminar, aparecerá um pacote de presentes dentro do qual é necessário desbloquear diálogos entre os diferentes personagens que criamos missões cumpridas e secundárias em um estilo alternativo e mais difícil do que as da trama principal.

o Caixas de presente Eles estão muito habilmente escondidos dentro dos níveis e exigem uma boa olhada, mas acima de tudo, pensar em explorar de uma maneira alternativa. Como o tempo de conclusão é secundário nesse caso, a busca por brindes transforma a experiência drasticamente. Que se tornou mais do que apenas uma plataforma de quebra-cabeças onde temos que descobrir como contornar o design original para obter os cartões necessários para chegar ao presente.



Este inimigo de néon branco carrega e depois nos leva de uma só vez

Em geral, o design de nível É sempre incrível: muitas vezes também há atalhos que não notamos na primeira vez (obter ouro desbloqueia uma dica no nível que nos ajuda a vê-los) e ao reiniciar podemos nos divertir aprendendo uma nova maneira de completar o caminho. Eles geralmente duram várias dezenas de segundos, portanto, falhar e reiniciar não importa. No PC, os uploads são instantâneos dentro dos níveis, então não se preocupe em perder tempo.

Infelizmente, não podemos falar por Edição Nintendo Switchque não tentamos. Não sabemos se o desempenho, Granite no PC, é válido no mini console da Nintendo: 60 quadros por segundo são obrigatórios para Neon White e a falta disso pode impedir o prazer do jogo.

Além de, Jogue com o console Pode ser insatisfatório: a precisão do mouse e do teclado não é superior, e o Neon White precisa de movimento eficiente; Batemos um recorde mais de uma vez após algumas tentativas com alguns centésimos de segundo e, com base em nossos testes com um controle do Xbox, não conseguimos fazer isso com analógicos.