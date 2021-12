Empires é um MMO Survival Play para ganhar com base em blockchain – Multiplayer.it

Ember Entertainment e Gala Games anunciados The Walking Dead: Empires é um jogo de sobrevivência multijogador ambientado no mundo de The Walking Dead da AMC baseado em Blockchain é um elemento de jogo para ganhar.

O jogo foi anunciado durante um evento Galaverse recente e anunciado como um MMORPG multiplayer Survival (no entanto, o lançamento só está confirmado no site oficial da Ember Entertainment no momento) com uma visão isométrica onde os jogadores devem desenvolver e atualizar sua posição frontal, reunir suprimentos e defender-se contra A ameaça representada por zumbis e humanos, todos com a capacidade de cooperar com outros jogadores. Em The Walking Dead: Empires também deve apresentar vários personagens da popular série de quadrinhos original, por exemplo, no trailer acima, vemos Michonne.

O terreno virtual (Dead Claim) em que os postos avançados, personagens e todos os outros itens adquiridos pelos jogadores estarão de fato nas mãos dos jogadores, graças ao sistema bem estabelecido baseado em blockchain que está se tornando cada vez mais popular no mercado de videogame . Em particular, os jogadores serão capazes de Compre um novo terreno virtual com antecedência Antes de adicioná-los ao jogo pelo site oficial, eles podem ser acessados ​​em este é o endereço.

Para ficar no assunto, ontem o estúdio Peter Molyneux anunciou o Legacy, um software de gerenciamento multiplayer no qual os jogadores podem iniciar seus próprios negócios, comprar terrenos virtuais e ganhar uma nova criptomoeda, LegacyCoin.