Galaxy Watch5 Pro, o desconto é excelente: uma baixa histórica

para o mercado relógios inteligentes 2022 foi um ano muito interessante, com muitos aparelhos estreando e sendo um grande sucesso. Até a Apple teve que se adaptar às solicitações dos usuários e lançou o novo Apple Watch Ultra, um smartwatch ultrarresistente projetado para entusiastas de aventura. também Samsung Ele queria dizer a ela suas palavras Galaxy Watch 5 Ingressou Nova versão Pro. E somente Galaxy Watch 5 Proa principal alternativa ao Apple Watch Ultra está disponível hoje em Super oferta na Amazon. Mérito é 33% de desconto O que você fez Poupe mais de 150€ no preço de tabela Você também pode pagar em parcelas sem juros graças ao serviço prestado pelo site de e-commerce.





sobre cabo nós temos Abertura de dois canais dedicados a ofertas: “Mostras de Tecnologia” e “Mostras em Casa”. A primeira é para promoções em dispositivos tecnológicos, e a segunda é para produtos domésticos (ferragens, alimentos, bebidas, higiene pessoal, bricolagem, animais de estimação). Para se inscrever gratuitamente, basta clicar nos dois links abaixo:

o Galaxy Watch 5 Pro É o dispositivo ideal para os amantes da aventura com suas características verdadeiramente únicas. Além de ultrarresistente (feito de materiais premium como cristal e safira), o smartwatch também é equipado com sensores de última geração que monitoram continuamente os principais parâmetros vitais. e a chips de GPS Ele rastreia as rotas que ele percorre e nos ajuda a não perder a direção certa durante as viagens. Em suma, um relógio inteligente como nenhum outro, e o encontramos hoje em Super promoção: compre agora.





Para saber mais sobre todas as ofertas em pré-visualização, assine nosso canal Telegram

Siga-nos no telegrama

Galaxy Watch 5 Pro: características e folha de dados

o Galaxy Watch 5 Pro Não tenha medo de compará-lo com qualquer outro smartwatch disponível no mercado. E as razões são claras. Ficha técnica elevada, características altamente avançadas e materiais ultrarresistentes.

A Samsung criou um relógio que se adapta a qualquer situação, mesmo a mais difícil e complexa. É feito com uma caixa de titânio, vidro de proteção de tela de safira e também é resistente à água – o companheiro perfeito para aventuras na montanha ou para excursões. Graças ao chip GPS de alta precisão e à função Track Back, que o ajuda a voltar exatamente ao ponto de partida.





Indo para o monitoramento de saúde, encontramos o sensor de bordo Samsung BioActive 3 em 1 Que fornece ajuda abrangente: permite que você o implemente Análise de impedância bioelétrica, com informações completas sobre a porcentagem de gordura, músculo esquelético e massa de água em seu corpo. Em seguida, monitore sua frequência cardíaca e pressão arterial. não perca Rastreamento avançado do sono, com relato completo de como descansou durante a noite. Também encontramos a mesma precisão na atividade física com mais de 90 exercícios suportados.

Fechamos com algumas características técnicas. O relógio inteligente tem um Ecrã muito grande com uma diagonal de 1,4 polegadas E a capacidade de personalizar a exibição selecionando um dos muitos mostradores de relógio disponível. No navio encontramos Sistema operacional WearOS Ele foi personalizado pela Samsung e tornou-se mais eficiente. A bateria é a maior que encontramos num relógio Samsung e garante uma autonomia de até uma semana.

Galaxy Watch 5 Pro na Amazon: preço e desconto

Na “Galaxy Week”, que abriu esta semana de descontos malucos em produtos Samsung, o Galaxy Watch 5 Pro. O super smartwatch da empresa sul-coreana está disponível em É oferecido a um preço de € 332,55,000 com um 33% de desconto O que você fez Poupe mais de 160€ no preço de tabela. Há também a opção de parcelar sem juros: 5 prestações mensais de 66,51 euros (O serviço é ativado diretamente na página do produto). A disponibilidade é imediata e a entrega ocorre em um tempo muito curto.





Para saber mais sobre todas as ofertas em pré-visualização, assine nosso canal Telegram

Siga-nos no telegrama