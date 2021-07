FIFA 22, todos os detalhes do jogo da versão oficial da EA – Nerd4.life

Duas horas após o envio FIFA 22Aqui esta tudo detalhes No jogo desde então Comunicado de imprensa oficial A partir de ela, o que demonstra as características interessantes desta nova edição.

Disponível em 1º de outubro para PC, PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One, Google Stadia, Nintendo Switch e FIFA 22 terão tecnologia de última geração Hyper Motion Para criar a experiência de jogo mais realista e envolvente do mundo, em todos os jogos e em todos os modos nos consoles e Stadia da próxima geração.

Baseado no HyperMotion, FIFA 22 combina Sistema de captura avançado 11 vs 11 نظام e tecnologia proprietária de aprendizado de máquina para oferecer a experiência de futebol mais realista, fluida e responsiva para a próxima geração de consoles e Stadia, liberando assim a emoção, a emoção e a fisicalidade do melhor jogo do mundo.

A tecnologia HyperMotion tornou possível integrar a primeira captura de movimento de 22 jogadores de futebol profissional jogando em alta intensidade.

E não apenas isso: o algoritmo de aprendizado de máquina da EA aprende com mais de 8,7 milhões de quadros de captura de jogo avançada e, em seguida, escreve novas animações em tempo real para criar jogadas de futebol orgânicas por meio de uma variedade de interações em campo.

Quer seja um remate, um passe ou um cruzamento, o HyperMotion muda a forma como os jogadores se movem à frente e atrás da bola.



FIFA 22, detalhes da capa com Mbappé.

“O FIFA 22 oferece a milhões de fãs em todo o mundo a oportunidade de praticar o esporte que amam de uma forma sem precedentes”, disse Nick Ludica, Gerente Geral da EA SPORTS FIFA.

“Cada jogador experimenta o FIFA como quiser, mas é a jogabilidade em campo que é a constante que nos une, e estamos muito satisfeitos por poder oferecer uma inovação profunda nessa frente. O HyperMotion está elevando esse aspecto nas plataformas da próxima geração e Stadia, e está mudando completamente a percepção do jogo. “.

O novo título também apresentará recursos profundos e inovadores em outras partes do jogo e nos modos mais populares, incluindo o Modo Carreira, Futebol volta, Pro Club FIFA Ultimate Team.



FIFA 22, Kylian Mbappé em arte oficial.

Os fãs podem esperar ainda mais consistência e caráter entre os adereços de goleiros, com uma reconstrução completa do sistema de goleiros, uma experiência totalmente nova para criar a experiência do clube no Modo Carreira, jogabilidade reinventada no VOLTA FOOTBALL e a introdução de FIFA Ultimate Team Heroes, todos -novos itens de narração de histórias E a glória dos jogadores mais importantes favoritos entre os fãs. Mais notícias sobre as inovações do FIFA 22 virão ao longo do verão.

Kylian Mbappe, atacante do Paris Saint-Germain e ícone do futebol mundial apareceu na capa pelo segundo ano consecutivo, tornando-o um dos poucos a aparecer como estrela da capa várias vezes consecutivas, junto com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.



FIFA 22, uma olhada nos estádios.

“É ótimo estar de volta às capas da FIFA”, disse Kylian Mbappe. “Tenho uma relação muito especial com este videogame e mal posso esperar para desfrutar de FIFA 22 com todos vocês.”

Com mais de 17.000 jogadores em mais de 700 times em mais de 90 estádios e mais de 30 ligas, o FIFA 22 é o único lugar onde você pode competir em competições populares como a UEFA Champions League, UEFA Europa League e a totalmente nova UEFA Europa Conference League. Premier League inglesa, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sud Americana.

Os fãs que fizerem o pedido antecipado do FIFA 22 Ultimate Edition até 11 de agosto receberão um item de jogador FUT Hero não fungível a partir de 1º de dezembro. A Ultimate Edition também inclui até quatro dias de acesso antecipado, direitos duplos, FIFA Points e muito mais.

Os membros do EA Play também podem aproveitar melhor o FIFA 22 com acesso de avaliação antecipada e recompensas mensais no jogo.