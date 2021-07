String pode terminar e não sair do PC devido a um problema estranho – Nerd4.life

Regra posso Fim Com o segundo capítulo, este Não vai entrar no PCpor causa de um problema estranho Onde a Sega está na corrida por causa da agência que cuida dos direitos de imagem do ator que interpreta o protagonista da série.

Isso ainda não é uma notícia oficial, mas é o que eu relatei Site da Nipponico Nikkan Taisho, muito conhecido em casa por assistir ao entretenimento local. Parece que a agência “Johnny’s”, que cuida dos interesses e direitos de imagem do ator Takuya Kimura, impediu a Sega de trazer o novo Julgamento e Julgamento Perdido para PC.

No entanto, o motivo é bastante estranho, embora também possa ser um erro de tradução ou interpretação do artigo em japonês: com base no que foi encontrado, parece queAgência Kimura, historicamente muito protetora dos direitos de imagem, não quer que as características do ator apareçam em um jogo de computador, por se tratar de um dispositivo conectado à internet e, portanto, menos controlável em termos de publicação de conteúdo.

Na verdade, a mesma empresa se preocupa tanto com esses aspectos que muitas vezes obscurecem as fotos de modelos e atores que fazem parte de sua brochura de pré-visualizações de capas de revistas online, apenas para dar uma ideia de até que nível podem chegar.

Encontrando-nos em 2021, a questão parece um tanto estranha, pois também não é que os consoles não estejam conectados à Internet, mas que pode fazer sentido no que diz respeito a qualquer fenômeno de pirataria ou modificação de conteúdo através de mods. De qualquer forma, é muito difícil entender o motivo e também pode encerrar a cadeia de Julgamento.

Na verdade, a Sega, que quer focar especificamente no mercado de PCs, parece ter feito a avaliação sem fins lucrativos A impossibilidade de converter o jogo nesta plataforma e, portanto, decidiu-se não continuar após o segundo capítulo. O primeiro capítulo de Judgment atingiu 1 milhão de cópias recentemente, enquanto o seu seguimento, Lost Judgment, regressou com um novo trailer de State of Play em julho de 2021.