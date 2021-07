Preços dos jogos, porque cobrar por atualizações de versões de última geração soa como verdadeira chantagem – Nerd4.life

Faça-os pagar Atualizações Tudo versioni próxima geração A partir de jogos que já foram lançados ou lançados simultaneamente em plataformas de gerações anteriores, parece cada vez mais uma forma real de chantagem. A única vez que isso se justifica, mas não muito, é quando a nova versão contém mais conteúdo do que a versão antiga. No entanto, se a “próxima geração” for apenas traduzida em melhores gráficos, então há claramente um problema fundamental, que surge precisamente de como os videogames são desenvolvidos.

Atualmente, os videogames para plataformas individuais não são mais criados como se fossem únicos. Portanto, não existe uma versão “PS4” ou “Xbox Series X”, mas existe um jogo XYZ que foi desenvolvido e otimizado para as plataformas individuais nas quais será vendido. Claro, certamente há um hardware de referência a ser considerado ao colocar as peças juntas, mas geralmente no campo Triplo A, a otimização de cada sistema é confiada a equipes internas dedicadas e, às vezes, a equipes externas (por exemplo, a versão para PC é frequentemente fornecida a especialistas software houses, já que é um sistema muito complicado de gerenciar).

O que isto significa? Que não existe uma versão PS5 ou Xbox Series X do FIFA 22, só para citar algo, mas existe o FIFA 22 que é otimizado para PS5 e Xbox Series X. Então, o custo de desenvolver o PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e as versões para PC são iguais. As versões de próxima geração podem ter ativos HD ou alguns outros efeitos, mas os custos de desenvolvimento, especialmente para um título cujo orçamento é gasto principalmente em licenças, são os mesmos em todas as plataformas. Pode aumentar o custo de ter uma plataforma adicional para melhorar, como o Stadia, porque você tem que colocar dinheiro nisso, mas é isso.

Agora, a situação deve ser avaliada caso a caso. Por exemplo, vamos imaginar que a Rockstar Games para as versões PS5 e Xbox Series X de GTA V faça um ótimo trabalho de restauração e atualização do aspecto gráfico (como fez com as versões PS4, Xbox One e PC, nesse caso), mas na maioria dos casos não funciona assim, especialmente para títulos anuais que são executados muito rapidamente e oferecem inovações mínimas a cada nova iteração.

Paradoxalmente, se todas as versões de um título custassem dez euros a mais, não haveria grandes problemas. Você pode justificar o aumento de preço de várias maneiras: um aumento geral nos custos de desenvolvimento, inflação, bônus bilionários pagos a CEOs pelos custos do champanhe e assim por diante. Mas fazer distinções semelhantes nas plataformas e forçar você a pagar taxas extras para alternar entre as versões é realmente irritante, além de injustificado e estressante para os jogadores.

É claro que, nesses casos, não são os fabricantes de hardware que decidem, mas os editores individuais. Por exemplo, a Microsoft é conhecida por incluir versões para PC e Xbox em suas compras de jogos e permitir que você alterne entre eles sem pagar meio euro a mais. Só para dar outro exemplo, até a Ubisoft, até agora, não pediu nada para mudanças de versão. Infelizmente, outros editores escolheram de forma diferente e preferem cobrar de seus clientes pela próxima geração de rendas, para maximizar os lucros nesta fase de mudança geracional.