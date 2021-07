LeBron James sabe onde você deseja que sua carreira na NBA termine

LeBron James parece ter ideias claras sobre onde ele quer encerrar sua carreira na NBA, que está prestes a chegar à 19ª temporada na MLS. O All-Star, na verdade, ao aparecer no podcast “Smartless” Para promover o Space Jam, fale sobre o futuro dele.

Um futuro que promete permanecer por muito tempo na NBA, pelo menos segundo suas palavras, mas acima de tudo associado a apenas duas cores, amarelo e roxo. Lebron James Comente sobre seu amor pelo Los Angeles Lakers E a vontade de encerrar sua carreira profissional com o título que conquistou no último título.

“Eu realmente espero poder terminar minha carreira com os Lakers. Não importa quantos anos eles têm e se têm quatro, cinco, seis ou sete anos. Espero poder continuar jogando. Eu amo morar em LA, minha família adora morar em Los Angeles. “Estar com uma franquia histórica como os Lakers é uma coisa … É como estar em” Space Jam “para mim. Nunca pensei que seria possível. Pense em Karim, Magic, Wilt, Jerry West, Elgin Baylor, Kobe, Shaq e todos eles.

City, Los Angeles, o que parece agradar LeBron não só do ponto de vista atlético. Mas também por questões de família. O filho, na verdade, frequenta a Sierra Canyon High School, uma prestigiosa escola de talentos.

James, no entanto, não é novo nas declarações de amor para com os times em que joga. Eles sabem alguma coisa na Flórida, mas também em Cleveland, com duas despedidas sofridas pelos fãs como verdadeiras traições.

Desta vez, as palavras parecem ter um sabor diferente. Também porque a franquia parece ser capaz de dar a ele uma lista no topo para selar sua carreira no topo. Talvez o rei tenha encontrado seu reino.

