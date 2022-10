Gotham Knights, 30 fps no PS5 e Xbox? Para o desenvolvedor é um erro de string S – Nerd4.life

Cavaleiros de Gotham ele vai 30 quadros por segundo em mim PS5 e Xbox Series X | S.Infelizmente, como agora é conhecido. A inevitável controvérsia após a notícia também envolveu alguns desenvolvedores e Lee DeVonald, um artista de tecnologia sênior da Rocksteady, falou sobre isso… O erro está no Xbox Series S..

“Espero que os jogadores entendam o que 60fps significa em termos do que você precisa abrir mão para rodar o jogo nessa velocidade”, escreveu DeVonald. “Especialmente considerando que temos um console de geração atual Não muito mais forte do que a geração anterior. “

Considerações controversas já: ao mesmo tempo que Gotham Knights confirmou rodar a 30fps no PS5 e Xbox Series X | S, WB Games Montreal falou sobre necessidades relacionadas Potência do processador Especialmente para gerenciar o modo cooperativo, que teria impedido a equipe de filmar a 60fps.

No entanto, o ponto é que o Xbox Series S possui Exatamente a mesma CPU do Xbox Series X.Portanto, dizer que o jogo foi dimensionado para rodar com dignidade mesmo na plataforma econômica da Microsoft não faz muito sentido, diante desses argumentos.

Isso não é tudo: sabemos que Gotham Knights também estará disponível no PC, claro que sem bloqueios de taxa de quadros, e verificar nesta situação os componentes necessários para rodar o jogo a 60fps confirmará essas preocupações.