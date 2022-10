O jogo que ganhou o título GOTY ficará grátis para sempre em breve

Um dos melhores títulos de todos os tempos, GOTY, está prestes a ser liberado. Mas não entre em pânico, grátis não significa grátis para jogar neste caso.

Continuamos apontando os títulos gratuitos que são dignos de serem jogados, escolhidos ou adquiridos pela primeira vez. Desta vez é o caminho certo para um memória importante Para o desenvolvedor que nos deu esta pérola pós-apocalíptica.

Parece difícil para nós ter alguém que ainda não conhece a história épica Gotas, Também porque estamos à beira de ser invadidos pela próxima série de TV da Amazon, mas a audiência de videogames está crescendo em ritmo constante e mesmo para o mais novo recém-chegado que pode conhecer apenas Fortnite, é justo ver algo realmente feito como ele deve. , sem recorrer a máscaras de cores fluorescentes e absurdos.

Fallout GOTY vem o futuro distorcido

A primeira edição do Fallout 3, O que muitos também acham que é a melhor precipitação de todos os tempos, remonta a 2008. Parece que foi há um século e, no entanto, não foi há muito tempo. E a terceira parte da saga Bethesda certamente se saiu muito bem. melhor que outros. E se você está na fase nostálgica, vá buscar a conta épico Porque apenas na play store da editora Fortnite, este jogo de luxo aparecerá em breve saudades Em sua dor universal, ele será livre.

E não é gratuito porque muitos títulos são gratuitos hoje, ou seja, Livre Mas com um “mas”. O que significa que você não pagará um único euro. Nem o jogo principal nem o jogo Conteúdo adicional Isso ampliou a experiência. Você também pode encontrá-lo na versão do console talvez nas cestas de ofertas de 5 euros, mas por que se incomodar em sair quando você pode obtê-lo diretamente no disco rígido? É só esperar alguns dias: o processo de jogo grátis começa no dia seguinte 20 de outubro E, a notícia na notícia, não há prazo de validade para a oferta.

Ao contrário de outros descontos por tempo limitado, de fato, pelo menos na Epic Store, o jogo será gratuito e ficará lá até Betesda Você não decidirá de outra forma. Bethesda que finalmente terá que nos fazer entender como ela quer comemorar os primeiros vinte e cinco anos de sua história.