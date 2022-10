Tenha cuidado como você o usa, os dados não passam completamente

O poder das VPNs é bem conhecido: conectividade e provisionamento. Mas o lado sombrio disso pode criar muitos problemas para muitos usuários que agora o estão usando em números cada vez maiores.

Dispositivos Android com VPN Eles podem perder tráfego intencionalmente, incluindo endereços IP e pedidos DNS/HTTP(S)quando conectado a uma rede sem fio.

Isso foi revelado por uma auditoria de segurança de VPN Mullvad: para a perda de uma pequena quantidade de dados, ela deve ser pesquisada no sistema operacional móvel, o que é algo que VPNs de terceiros não podem impedir ou controlar.

Qual recurso do Google está errado com o Mullvad VPN

O provedor de serviços VPN, fabricado na Europa, está acionando o que na verdade é um alarme: ative também uma VPN sempre ativa, usando “Bloqueie conexões sem uma VPNNão vai ajudar a resolver o problema.

A Mullvad VPN está convencida de que o recurso do Google será de fato um bug, embutido no Android. Em suma, as VPNs não serão o problema, mas o próprio sistema operacional da gigante de Mountain View. Ou talvez não?

“Analisamos sua solicitação de recurso e gostaríamos de informar que está funcionando conforme o esperadoEsta é a resposta de um engenheiro do Google para o Mullvad VPN na página do rastreador de problemas do gigante das buscas.

“Não achamos que essa opção seja compreensível para a maioria dos usuários, portanto, não achamos que haja uma razão convincente para oferecê-la.“.

Quando um dispositivo Android se conecta a uma rede pública, ele executa determinadas verificações antes de estabelecer a conexão com sucesso. Aqui, para realizar essas verificações, VPN Mullvad Verificou-se que o Android envia dados do túnel seguro (criptografado), que protege os usuários quando estão online.

É aí que entra o maior problema, os gerentes da Mullvad relataram que, neste momento, os dispositivos Android não passam todos os dados pela VPN, uma vez ativado.

“Bloqueie conexões sem uma VPNEm vez disso, é uma configuração do Android projetada para evitar o que pode acontecer durante as verificações de conexão. “tunelamento dividido – Google confirma – Também pode distrair algum tráfego na rede principal“

“Vamos entender por que o Android quer enviar esse tráfego por padrão – Continuar de Mullvad – se houver, por exemplo, um arquivo portão cativo (geralmente uma página da web é exibida depois que o dispositivo é conectado a uma nova rede pública, editor) Na rede, a conexão ficará inutilizável até que o usuário faça login“.

O problema relatado por Mullvadd será um problema ainda maior, pois as VPNs no Android perderão dados de tráfego mesmo em redes conhecidas que não possuem um “gateway restrito”. A sugestão do Mullvad VPN para o Google é desabilitar a verificação de conexão por padrão, para dar aos usuários a capacidade de ativá-la quando acharem necessário.

Tipo de funcionalidade na privacidade do Android e iteração focada em segurança, grafenos.