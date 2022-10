O Requiem roda a 30fps no PS5 e Xbox Series? Surgem rumores conflitantes – Nerd4.life

Nas últimas horas, rumores conflitantes surgiram na rede sobre Conto de uma peste: Réquiementre os que dizem que o jogo é tão Bloqueado em 30 fps em mim PS5 e Xbox Series X | S. E aqueles que afirmam que o título diz 60 quadros por segundo, mas a taxa de quadros é instável.

Tudo começou quando o usuário espanhol do Twitter @eXtas1stv, que possui uma cópia do jogo, afirmou que A Plague Tale: Requiem só roda a 30fps no console e que não Modo de desempenho de 60fpsUm pouco como o caso de Gotham Knights, uma imagem das opções gráficas do jogo está anexada.

Então, conforme relatado pelo Twisted Voxel, muitos usuários confirmaram a falta de modos gráficos selecionáveis, mas de qualquer forma, o jogo tem um quadro de console desbloqueado visando 60fps, embora nem sempre atinja esse objetivo. Por exemplo, um jogador em ResetEra afirma que há uma desaceleração quando há vários efeitos de chama ou rato na tela, mesmo com o patch D1 instalado.

No entanto, as dúvidas permanecem, já que outros usuários também declaram que A Plague Tale: Requiem não ultrapassa 30 quadros por segundo nos consoles. Por exemplo, um jogador disse no Reddit: “Recebi o jogo cedo no PS5 e posso confirmar: não há modo de desempenho. O jogo roda entre 25-30fps. Já baixei uma atualização e espero que haja um atualização. Outra no lançamento.” “.

Obviamente, por enquanto, aconselhamos que você tome todas essas ações precipitadas, positivas e negativas, com um alicate, aguardando confirmações oficiais ou análises técnicas do caso. De qualquer forma, não teremos que esperar muito pela verdade, pois A Plague Tale: Requiem estará disponível em consoles e PCs de 18 de outubro.