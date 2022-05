O PlayStation 5 está novamente disponível na GameStop. Todos os detalhes do novo drop

Também esta semana, o PlayStation 5 está novamente disponível na GameStopmarcando a queda habitual do meio-dia.

Você terá então uma nova oportunidade de Faça o seu amanhã à tarde, 11 de maio de 2022 Das 16:00 às 18:00, enquanto durarem os estoques.

Como já aconteceu nas semanas anteriores, o drop do PlayStation 5 estará presente durante a GameStop TV ao vivo Você pode acompanhá-lo diretamente no site neste endereço.

No entanto, no momento, detalhes sobre seu tipo ainda são desconhecidos PacoteO sujeito e os convidados do bairro. As informações serão divulgadas à noite, quando atualizarmos este artigo. Por isso, convidamos você a manter contato conosco para ser atualizado assim que novas informações chegarem.

Portanto, não há nada a fazer a não ser reconfirmar a data com a queda durante a transmissão ao vivo da GameStop TV, amanhã a partir das 16:00. Como de costume, Lorenzo vai liderar o ringue.cubanoFazio e VirgíniakafkaniaGambatiza.

Nós te lembramos Inscreva-se em nosso canal do Telegram dedicado a ofertas Para acompanhar as últimas promoções e disponibilidade Play Station 5 e X-Box Série X. Como fizemos Guia prático que pode te ajudar na compra.

fonte: Jim Stop