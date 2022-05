A atualização do sistema 4.89 e 3.74 está disponível, aqui estão as alterações – Nerd4.life

PS3 e PlayStation Vita Ambos receberam um atualização do sistema Nestas horas, atualize 4.89 para PS3 e 3.74 para PlayStation Vita respectivamente, com o novo firmware que, essencialmente, aumentar a segurança Nas contas, inserindo algumas restrições e outras etapas.

A principal é a introdução do sistema de segurança em duas etapas para ambos os consoles: mesmo no PS3 e PS Vita, portanto, para acessar a PlayStation Network com sua conta, você precisará executarDocumentação de dois fatoresestendendo-se de novos consoles também aos antigos, desta forma.

Como resultado, alguns também são apresentados determinantes Nestes dispositivos: A capacidade de criar uma conta da PlayStation Network no PS3 e PS Vita foi removida, assim como muitos recursos relacionados ao gerenciamento de contas online.

As contas da PSN ainda podem ser usadas no PS3 e PlayStation Vita, mas é necessário um PC, PS4 ou PS5 para criá-las e gerenciar os vários recursos. Não é mais possível criar novas contas Em consoles mais antigos, as configurações mais profundas não são acessíveis, mas as contas existentes podem ser usadas no PS3 e PS Vita, como antes.

Portanto, todas as atualizações visam aumentar a segurança online no PS3 e PS Vita, e não parecem estar vinculadas a nenhuma remoção de lojas conectadas, uma possibilidade anunciada anteriormente pela Sony, mas retraída após um protesto maciço da comunidade. .