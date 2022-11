A edição digital do PlayStation 5 está disponível novamente com o FIFA 23 em um novo lançamento da GameStop esta semana

Uma oportunidade absolutamente imperdível para todos aqueles que procuram a PlayStation 5. O lançamento do GameStop desta semana será digital em conjunto com o FIFA 23.

compromisso para Quarta-feira, 23 de novembro de 2022 sempre começa às 15:00com a nova versão do GameStop TV. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo neste endereço.

Lorenzo apresentará o episódio como de costume.”cubanoFazio, com muitos convidados falando sobre todas as novidades do mundo dos videogames e muito mais. Assim que tivermos mais informações sobre os temas abordados e os convidados, atualizaremos este artigo.

Durante a transmissão ao vivo, haverá a oportunidade de adquirir o pacote PlayStation 5 Digital Edition Graças à queda, pode ser seu pelo preço de 749,98 euros.

o pacote incluirá PS5 Digital Edition, FIFA 23, um segundo comando DualSense Branco, PSN Card de €100, fones de ouvido Sades Spirits Blu, Dual Charging Station, LED Atrix Lights, 2X Giotek Sniper Thumb Grips, Lamborghini Controller Skin, cabo HDMI 2.1 e cabo de carregamento USB.

Além disso, você pode reservar cenas imediatamente PlayStation VR2 para PS5 sozinho ou combinado com Horizon Call of the Mountains. Seguem os links de reserva:

Então tudo o que resta é Eu dou a vocês uma data novamente para quarta-feira, 23 de novembro, a partir das 15:00 com a nova transmissão do GameStop Televisão e uma gota PS5.

