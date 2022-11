As vendas de outono começam hoje, vamos ver quanto tempo duram – Multiplayer.it

Hoje, a Valve lançará o Liquidação de Outono do Steam. As ofertas na Itália estarão disponíveis a partir das 19:00 e continuarão Até 29 de novembro de 2022. Serão milhares de descontos em jogos para PC, para coincidir com o período da Black Friday.

A Valve também lançou recentemente um vídeo dedicado aos descontos, que você pode ver abaixo. As capturas de tela também indicam alguns dos jogos que estarão em exibição na Steam Autumn Sale, como Hitman 3, Cyberpunk 2077, V Rising, Stray, Satisfactory, Hades, Disney Dreamlight Valley e Slime Rancher 2.

Claro que vai ter também Muitos outros jogos a venda: O trailer serve como uma introdução geral às próximas promoções do Steam hoje, 22 de novembro de 2022.

Também mencionamos que durante Liquidação de Outono do SteamOs jogadores podem indicar seus jogos favoritos para o Steam Awards anual. Serão onze categorias e os cinco jogos de cada categoria mais votados serão as indicações oficiais deste ano. Por outro lado, durante as vendas de inverno será possível dar a votação final entre essas indicações. Os vencedores do ano passado incluíram Resident Evil Village para Jogo do Ano e Terraria para Product Born of Love.

o Prêmios Steam 2022 Eles também adicionaram uma nova categoria: Melhor jogo para celular, obviamente para Steam Deck. vamos ver se Vampiros sobreviventes Você poderá reivindicar este prêmio, pois foi o jogo mais jogado no Steam Deck em outubro de 2022.