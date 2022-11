Você sabia que seu carro possui um menu secreto no computador de bordo? Veja como encontrar dados ocultos

Todo carro moderno com computador de bordo também tem um menu secreto, sabia? Veja como acessar o submenu oculto e o que você pode encontrar dentro dele.

nos carros de hojeeletrônicos Tem uma função cada vez mais popular, razão pela qual as unidades de controle do veículo estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Nos modelos mais recentes existe um verdadeiro computador de bordo, com o qual o condutor pode interagir a partir do volante, tablier ou touchpad. As principais funções desses computadores são analisar e proteger o veículo e seus componentes. Não só verificam se tudo no interior do veículo está a funcionar corretamente e não há necessidade de intervenção para evitar desgastes ou falta de manutenção, como também processam informações externas transmitidas por câmaras de vídeo e sensores, para alertar o condutor de perigos iminentes .

em carrosexcelenteA tecnologia é tão avançada que permite uma extensão Análise 360 ​​graus do ambiente externo Mesmo enquanto se move e se move centenas de metros à frente. Os computadores de bordo do veículo, em conjunto com outras ferramentas tecnológicas do veículo, são capazes de calcular instantaneamente obstáculos estáticos e em movimento e avisar o motorista com centenas de metros de antecedência para prepará-lo para o perigo. Mas também existem funções que permitem a travagem automática em caso de aproximação de um obstáculo e sensores que alertam o condutor de forma sonora em caso de desvio da faixa de rodagem.

Em resumo, os computadores de bordo estão se tornando cada vez mais importantes para os carros e certamente melhoram a experiência de dirigir, bem como a segurança nas estradas. Obviamente, estes também têm as funções básicas, ou seja, as relacionadas com a informação do habitáculo, cronometragem, estações de rádio, quilómetros parciais, navegador e telefone do condutor. Funções que até pouco tempo eram opcionais agora fazem parte dos modelos básicos.

Os carros têm um menu secreto, você sabia disso? O que está escondido no computador do seu veículo

A informação de que falamos está ao alcance de quem entra no carro, mas sabia que todos os carros com computador de bordo têm também um menu secreto? Na verdade, não se trata de informações ocultas e, portanto, nada de segredo, mas, em qualquer caso, são informações que geralmente apenas o fabricante ou o eletricista podem ver com as ferramentas apropriadas. Este menu secreto é exibido nas oficinas via WDS e serve para verificar se tudo está funcionando corretamente e se não há erros de operação no computador de bordo.

O menu também pode ser acessado fora das oficinas e cada carro tem sua forma de torná-lo visível. por exemplo BMW Série 3 E46 Permite o acesso com um truque simples. Primeiro, você deve ajustar a ignição e, em seguida, pressionar e segurar o botão para zerar o hodômetro parcial. Em um determinado momento a tela mostrará “luzes do instrumento acesas” e você terá que pressionar o mesmo botão até chegar a 19. Ao chegar lá as palavras “L On” e “L Off” piscarão alternadamente e você terá para configurá-lo para “L Off”. Neste ponto, você se encontrará diante do menu secreto.

O que é o computador de bordo oculto?

Mas o que você vai encontrar lá? O que é isso? Este menu contém informações básicas como o número do chassi, ano de fabricação e o quilômetro percorrido exato. Mas dentro você encontrará o teste para verificar o correto funcionamento de todas as luzes de advertência, informações sobre manutenção e assistência, capacidade e consumo do tanque, velocidade real do veículo, temperatura do líquido de arrefecimento, informações sobre ADC e tensão do veículo. Então, qual é o objetivo de acessar essa lista secreta?

O motivo para acessar a parte oculta da informação é porque você está comprando um carro usado. Com o computador de bordo, de fato, você pode saber se a manutenção foi realizada, se os quilômetros indicados no visor são os realmente percorridos, se há problemas com os instrumentos e se o ano de fabricação e o número do chassi correspondem com aqueles que eles se referiram a você.