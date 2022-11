Call of Duty Warzone 2.0, os jogadores estão em guerra pelas políticas da Activision

Problemas muito recentes da Activision e do Call of Duty Warzone 2.0: surgem jogadores insatisfeitos com vários travamentos e impossibilidade de reconectar, mas nem todos concordam.

O novo battle royale gratuito da Activision está disponível em 16 de novembro de 2022 para todos os proprietários de PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Passaram-se apenas alguns dias desde o lançamento, mas já chegaram várias críticas ao mais recente shooter online de Call of Duty.

problemas da zona de guerra

Em todos os títulos online você pode se desconectar do jogo, nada de novo. Basta voltar rapidamente e você pode voltar a jogar em paz com seu time, certo? Depende. Porque se você está jogando Warzone 2.0 você sofre com a desconexão, devido ao seu problema de conexão ou algum travamento do jogo, isso vai castigar o inevitável fim do jogo.

No Call of Duty Warzone 2.0 uma vez fora, não é possível reconectar de forma alguma ao jogo que estávamos jogando, é praticamente proibido. Uma dinâmica que pode ser muito frustrante principalmente se você for expulso devido a algum travamento, seja lá como for dependendo da conexão do usuário.

Reclamações de jogadores

Muitos apontaram, entre uma reclamação e outra, que títulos como Apex Legends e PUBG Battlegrounds, apesar da natureza battle royale compartilhada, permitem que usuários expulsos retornem facilmente ao jogo, mesmo após passarem por alguns problemas técnicos.

Em Warzone 2.0, a história muda drasticamente: os jogadores não apenas reclamam da frustração de serem expulsos do jogo, mas também acham que perder o loot acumulado antes de um chute é particularmente irritante, especialmente em um modo DMZ onde o loot é obrigatório. Muitos usuários, fãs dos atiradores da Activision, esperam que este seja um problema temporário que será resolvido em breve, por um lado, o jogo acaba de ser lançado, mas também é verdade que pode ser uma escolha deliberada e deliberada, que não seja modificado de forma alguma.

Mas nem todos concordam

Outros jogadores não querem nenhuma mudança, porque a capacidade de se reconectar certamente será abusada por jogadores mais inteligentes. Na verdade, isso daria a possibilidade de desconectar deliberadamente, pouco antes de matar, e depois reconectar sem problemas ou restrições.

É difícil dizer qual das duas filosofias é mais correta, mas uma coisa é certa: ser expulso de um jogo por causa de um incidente pelo qual você não é responsável de forma alguma é definitivamente algo que a Activision precisa resolver o mais rápido possível. Se quiser satisfazer as mentes de seus usuários.