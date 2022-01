A Sony se concentra em veículos elétricos com a tecnologia Sony Mobility e apresenta o SUV Vision-S 02

CES 2020, Sony surpreender a todos Trazendo Vision-S para estrear, uma conceito de carro elétrico. Apesar das especulações iniciais de que a empresa poderia querer entrar no segmento de carros elétricos, a Sony posteriormente especificou que o veículo não seria produzido em massa e que Servirá apenas como um caso de teste Para todos número de técnicas Foi desenvolvido diretamente para um dia estar presente em veículos autônomos.

Aparentemente, porém, há algumas notícias interessantes. na verdade, Para CES 2022 em Las Vegas, A Sony trouxe outro carro elétrico, que é A versão SUV do Vision-S, apelido “Vision-S 02“. Mais interessante, no entanto, é que a Sony decidiu criar uma nova empresa.”Navigation da Sony” através do qual “Pretende explorar a entrada no mercado de carros elétricos“

Em breve entenderemos se no futuro realmente conseguiremos dirigir carros elétricos da marca Sony, mas é claro que a empresa está planejando algo muito interessante. Quando a Sony revelou o Vision-S na CES 2020, ela disse que se levantou Trabalhando com Magna para desenvolver o carro. A Magna participará do novo Sony Mobility? Seria interessante descobrir. A Sony Mobility será oficialmente estabelecida na primavera. Neste ponto, certamente mais detalhes sobre o projeto serão compartilhados.