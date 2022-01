Game Freak fala sobre os problemas de desenvolvimento do jogo Switch – Nerd4.life discutido

Jogo de aberração, os autores da série Pokémon, postaram uma página de blog na qual falam sobre as vicissitudes desta saga. O que é interessante é o que foi dito sobre ele espada e escudo Pokémon, o discutido Nintendo Switch exclusivo, e sua evolução turbulenta.

Com a tradução japonesa de Nintendo Everything, descobrimos Shigeru Aomori (Sair) H Kazumasa Iwau (Diretor de Planejamento) explicou que o desenvolvimento do conceito para o jogo começou em 2016: a ideia básica era a natureza portátil do Switch, mas com um “alcance mais amplo” do que outros consoles.



Cena de abertura de Pokémon Sword and Shield

Iwao observa que as instruções a Jovem geração de desenvolvedores Era a coisa mais importante com Espada e Escudo. Ele menciona a “falta de conhecimento e experiência” que afetou o desenvolvimento, mas acredita que no final tudo deu certo. Aomori reflete sobre como ele teve a mesma oportunidade com Diamond e Pearl quando tinha 25 anos. Aomori também afirma que o design das roupas dos personagens do jogo é inspirado nas escolhas dos membros mais jovens do jogo.

Os desenvolvedores então afirmaram que “pode ​​ser uma surpresa saber que cada jogo Pokémon é feito de uma maneira completamente diferente.” Esta é uma afirmação que, temos a certeza, irá surpreender parte dos jogadores da série, que consideram Pokémon muito conservadores.

O próximo capítulo da saga certamente será feito de uma forma completamente diferente, pois será uma espécie de mundo aberto (mas dividido em zonas). Obviamente, estamos falando sobre Pokèmon Arceus Legends, do qual vimos recentemente um trailer.