Realme GT 2 e GT 2 Pro | Especificações Técnicas | Preço | Diretor

O Realme 2021 apresentou um grande número de modelos para o que é a linha superior da marca, a série GT. depois do primeiro GTE GT NewE Novo FlashE GT Mastermestre explorador, GT Neo 2 e Novo 2 TiFinalmente, chegamos ao cerne do futuro desta série. A empresa foi inaugurada em 2022 com uma nova Realme GT 2 e GT 2 Pro, duas grandes barcaças trazem várias novidades: vamos descobrir todos os detalhes de especificações técnicas, preço e versão de mercado.

Realme GT 2 Pro: tudo o que sabemos até agora

Ver design e

Em termos de estilo e design, o novo topo da gama Realme apresenta muitas novidades. Em ambos os casos temos a prancha no canto superior esquerdo, mas tudo muda com a parte de trás. está sendo Realme GT 2 Pro quem – qual Realme GT2 Disponível na versão projeto mestre, uma variante especial co-criada com o designer Naoto Fukasawa. a fotos oficiais Eles nos fizeram apreciar sua tecnologia tecnologia de papelÉ uma opção ambientalmente sustentável, pois o invólucro é feito de biopolímeros em cooperação com a SABIC. Esses materiais incluem compostos orgânicos derivados da natureza, a saber, folhas caídas e polpa. Um elemento, o elemento de papel, também é absorvido pela textura da própria concha, cuja aspereza é parcialmente semelhante à dos papéis de desenho. Em suma, uma novidade totalmente “verde” se traduz em uma contra-capa muito especial (que certamente os usuários que procuram um terminal exclusivo irão apreciar).

transcenda a questão do design, Realme GT 2 Pro instalação do painel AMOLED e 4 Dar 6,7 Quad HD + (3216 x 1440 pixels) em 20: 9 com uma densidade de pixels de 525 pixels por polegada, uma taxa de atualização de 120 Hz, amostragem de toque de até 1000 Hz e proteção Gorilla Glass Victus. Há também um Tecnologia LTPO. A segunda geração (2.0), como Xiaomi 12 e OnePlus 10 Pro. Além disso, graças à tecnologia O-Sync 2.0A sincronização está sempre sendo aprimorada, para que você não perca nada neste setor.

a respeito de Realme GT2, a tela é sempre AMOLED em 120 Hz, mas de 6,62 ″ Full HD + (2400 x 1080 pixels). Além disso, para proteger o painel encontramos Gorilla Glass 5. Em ambos os casos, estamos falando de telas com um perfil lateral plano e engastes muito finos.

Realme confirmou que o arquivo Sensor de identificação na tela Que iremos encontrar no GT 2 Pro, não tem a única função de digitalização biométrica. O sensor também pode ser usado como uma bobina Monitor de frequência cardíacaA capacidade de medir a frequência cardíaca colocando um dedo sobre ela.

Em termos de dimensões, o Realme GT 2 mede 162,9 x 75,8 x 8,6 mm para 199 gramas (194 gramas para a versão em papel), enquanto o modelo Pro mede 163,2 x 74,7 x 8,18 mm e 199 gramas (189 gramas para o papel variante) . a respeito de CoresAlém das edições White Paper Master, também temos modelos em azul e preto.

hardware

Conforme anunciado anteriormente, o Realme GT 2 Pro está entre os primeiros modelos emblemáticos a serem incluídos a bordo Snapdragon 8 de primeira geração, o mais recente SoC de última geração da Qualcomm. É um chipset feito pela Samsung em 4nm e tem uma CPU Kryo octa-core (1 x 3 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e uma GPU Adreno. O lado das memórias de que estamos falando 8/12 GB RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB De armazenamento não expansível UFS 3.1.

Em relação ao setor técnico Realme GT2 Em vez disso, mudamos para ‘Padrão’ snapdragon 888, que é uma solução que já conhecemos muito bem. Para as memórias, temos 8/12 GB de RAM LPDDR5 e 128/256 GB de armazenamento UFS 3.1.

Para o transporte, infelizmente não temos o supercharging de 125W. O Realme GT 2 Pro e seu irmão menor oferecem um grande 5.000 mAhCom suporte de carregamento rápido de 65 watts (0 a 100% em apenas 33 minutos).

Dentro do Realme GT 2 Pro existe também um arquivo Novo sistema de dissipação, uma versão melhorada daquela que apareceu em GT Neo 2. O calor será dissipado através de uma câmara de vapor de 4,129 mm² de largura, passando por diferentes camadas de dissipação, totalizando 36,761 mm² de superfície útil.

Outro ponto forte da gama principal da Realme é a conectividade. Conforme anunciado pela própria marca, o GT 2 Pro está equipado com a primeira tecnologia de conversão Hyper Smart Antenna para o mercado móvel. Isso significa conexões mais estáveis ​​e aprimoradas. Para isso, um sistema é adicionado NFC Completamente renovado com cobertura A 360 graus E com a funcionalidade Tap & Go.

Ao lado do programa, os dois modelos vêm com Android 12 No lançamento, na forma de uma nova interface proprietária Realme UI 3.0. Em apoio aos jogos haverá uma renovação Modo GT 3.0 Com ele, você pode liberar todo o poder do seu smartphone e obter recursos adicionais. Existem também alto-falantes estéreo, GPS duplo, NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Câmera

O setor de imagem do Realme GT 2 Pro é baseado em uma unidade principal composta por três sensores com uma configuração de 50 (estabilizador óptico de imagem) + 50 + 2 MP. O sensor principal é o principal Sony IMX766, acompanhado de um alimentador 150 graus de grande angular (atualmente a mais larga do mercado) e uma lente adicional. Neste caso, a lente de precisão GC02M1B tem uma função microscópio, uma solução semelhante ao que vimos no avião OPPO Find X3 ProNa prática, é possível obter imagens extremamente ampliadas (até 40 vezes, a uma distância de 4,7 mm) e descobrir objetos e materiais de um ponto de vista completamente novo. Passando para a câmera selfie, temos um sensor de 32 deputado (IMX615), com FOV 80,6 ° ef / 2,4 de abertura.

O irmão mais novo está equipado com uma câmera da 50 + 8 + 2 megapixels: Encontramos o sensor principal IMX766 com OIS, mas desta vez com um módulo grande angular de 119 graus e uma lente macro apenas (com uma distância de foco de 4 cm). Para selfies, temos sensor Sony IMX471 da 16 deputado Com 78 ° FOV ef / 2,5 de abertura.

Não há Realme GT 2 Pro Camera Edition à vista – aqui está o que sabemos

Muito se falou sobre a possibilidade Câmera Realme GT 2 Pro, uma edição especial que apresenta uma unidade de imagem bastante espaçosa e proeminente, cujas formas são semelhantes às do antigo Nexus 6P. Apesar dos rumores e rumores, nenhum detalhe chegou durante o evento de lançamento (e sua existência também está em dúvida).

Realme GT 2 Pro – Preço e data de apresentação

Evento de lançamento GT 2 e GT 2 Pro – definido para 4 de janeiro de 2022 – Ele nos deu dois aparelhos muito respeitáveis ​​com um design único e especificações elevadas. a qualquer preocupação o preço vendas, Realme GT 2 Pro Foi lançado no início do número 515 EUR, ou 3.699 yuans para a versão de 8/128 GB. As variantes incrementais, de 8/256 GB e de 12/256 GB, devem ser oferecidas por 3.999 yuans e 4.299 yuans, ou 557 EUR e € 599 à taxa de câmbio atual. Finalmente, o modelo 12 / 512GB foi lançado com um preço de 4.799 yuan, 669 euros. Estes são preços de oferta introdutórios, ligeiramente inferiores aos preços de tabela.

O mesmo vale para Realme GT2 Essencial: começamos por conta própria 361 EUR (2.599 yuan) para a versão de 8/128 GB. Depois, há as variantes de 8/256 GB e 12/256 GB, respectivamente, com preços em torno de 2.799 e 3.099 yuan 390 EUR e € 432 à taxa de câmbio atual.

Para o mercado global, deve superar o smartphone 800 dolares, conforme confirmado pela marca em algumas ocasiões anteriores (mas o preço final ainda está por ver). Ainda não há uma data de lançamento internacional, então estamos ansiosos para mais novidades!

⭐️ Explorar um arquivo Novo boletim informativo semanal Da GizChina com ofertas exclusivas e cupons sempre diferentes.