Estão disponíveis as três primeiras partidas da surpresa de janeiro de 2022 – Nerd4.life

Surpreendentemente, agora está disponível Três novos jogos Para assinantes um Xbox Game Pass Para console, PC e na nuvem. Os títulos em questão são Olija, The Pedestrian e Gorogoa. Além disso, o Gears 5 Game of the Year Edition está agora disponível para assinantes básicos do Xbox Game Pass e não apenas para usuários Ultimate.

atualizarA Microsoft também anunciou outros jogos no catálogo do Xbox Game Pass em janeiro de 2022.

Talvez devido às férias de Natal, a Microsoft ainda não anunciou a lista completa de novos jogos que chegam ao catálogo do Xbox Game Pass. Janeiro de 2022 Portanto, os três títulos disponíveis a partir de hoje são uma surpresa.



Xbox Game Pass

Gorogoa (nossa análise aqui) é um videogame de quebra-cabeça contado por Jason Roberts por meio de uma história desenhada à mão e ilustrada. O jogo apresenta uma jogabilidade profunda e fácil de entender, com painéis repletos de ilustrações que os jogadores devem organizar e combinar, deixando espaço para a imaginação resolver os quebra-cabeças.

O Pedestre também é um jogo de quebra-cabeça, mas neste jogo é 2.5D e estrelado por um homenzinho de placas de trânsito. O objetivo é completar os caminhos formados pela sinalização rodoviária, passando de uma placa para a outra.

Olija É um jogo centrado nas aventuras de Faraday, um náufrago preso na misteriosa terra de Terraphage. Armado com uma lança lendária, junto com outros párias, ele tentará escapar deste lugar hostil para retornar à sua pátria.

Finalmente, como mencionado no início Edição Gears 5 do ano Agora disponível para todos os assinantes do Xbox Game Pass, independentemente do tipo de assinatura. Além do jogo básico, esta versão inclui o pacote de personagens Halo Reach, o Multiplayer Boost de 30 dias e Hivebusters.

Também lembramos que em janeiro de 2022, sete jogos sairão do catálogo do Xbox Game Pass.