CD Projekt Red negou rumores sobre patch 1.5 e DLC – Nerd4.life

Radek Grabowski, Diretor Global de RP da CD Projekt Vermelhonegado categoricamente indiscrição Relacionado ao patch 1.5 e conteúdo DLC para Filme Cyberpunk 2077, brandindo tudo como errado. Na verdade, as dúvidas estavam presentes, já que tudo começou com o 4Chan, mas o fato de ter sido Paul Tassie da Forbes quem pegou o vazamento dá o crédito por tudo isso.

Como você pode ler, Grabowski não perdeu muitas palavras para descrever toda a história como pura ficção. Portanto, não há detalhes sobre o conteúdo para download, patches e o anime Netflix, apenas um design criado por alguém que anseia por emoção. Que pena, porque alguns dos detalhes também foram interessantes, como os do novo conteúdo, os do novo modo New Game Plus, os da configuração da primeira expansão e tudo mais.

Deve ser dito que a garganta não é muito profunda também pode ter algo verdadeiro, pelo menos involuntariamente, porque na verdade usou alguns desejos da comunidade e uma pequena justificativa (o lançamento do patch deve ser precedido por algum evento de streaming) para embalar é falso. No entanto, é melhor aguardar a confirmação oficial do desenvolvedor polonês, que em breve deverá revelar todos os detalhes patch 1.5A atualização do console de próxima geração e o futuro do Cyberpunk 2077.