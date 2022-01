Detalhes em um vazamento, uma possível simplificação é discutida – Nerd4.life

Alguns apareceram detalhes para ele Pokémon Legends: Arceus De um vazamento online, o usuário do Twitter CentroLeaks relatou depois de excluir sua fonte primária, entre as quais encontramos notícias interessantes e também Possíveis simplificações Isso causa a discussão da comunidade entusiasta.

Já sabemos que o novo capítulo da série parece uma espécie de episódico com características próprias, como a tendência de ser RPG de ação E seu mundo completamente aberto, então não é de se admirar que a jogabilidade seja mais voltada para a ação do que vimos até agora na série regular.

A partir dos novos detalhes, também aparece Captura de Arceus Isso só será possível após completar o Hisui Pokédex, a área histórica em que o jogo se passa: então você terá que jogar por muito tempo antes de poder pegar a lenda, já que será necessário levar todos os Pokémon do área antes que você possa obtê-los, ao contrário do que geralmente acontece.

Todos começo (Decidueye, Typhlosion e Samurott) terão formas Hisui com movimentos distintos específicos, e Sneasel também terá um desenvolvimento regional diferente.

Uma coisa que é um pouco discutida é a modificação substancial do sistema de estatísticas e valores em Pokémon Legends: Arceus.

Na prática, os pontos individuais na nova classe não serão usados ​​para avaliação Estatisticas De Pokémon individual, mas um sistema semelhante ao visto em Pokémon Let’s Go com o uso de doces vai interferir, que por sua vez é derivado do Pokémon GO, mas ainda diferente. Outras limitações potenciais são a ausência de habilidades específicas, itens personalizados e a habilidade de acasalar com criaturas.

Estes três Eliminações, em particular, eles estão tendo uma grande discussão, mas deve-se notar que tudo isso ainda são apenas boatos. Outros detalhes sobre as batalhas para conquistar lendas que se configuram como verdadeiros chefões, e a possibilidade de ter uma mecânica semelhante aos portais Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire.