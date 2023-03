Xiaomi Mi Smart Band 7 no GIFT no eBay: um negócio de ouro a não perder

Ocasiões como hoje ebay É impossível errar, ainda mais quando deixam Adquirir A gama super económica inteligente Xiaomi Mi Smartband 7 Por um preço muito especial. Na verdade, um anúncio 39€ apenasFinalmente, você tem a oportunidade de usar o que é conhecido como a “rainha do gângster inteligente” em seu pulso.

Apreciado por milhões de usuários em todo o mundo por sua impressionante relação qualidade / preço, o rastreador de fitness da gigante chinesa está pronto para surpreendê-lo instantaneamente com seu design com atenção a todos os pontos de vista.

Apenas € 39 no eBay para o incrível Xiaomi Mi Smart Band 7: pechincha de ouro

Na parte frontal, há um excelente painel AMOLED de 1,67 polegadas com uma resolução muito alta, enquanto no outro lado há um sensor de frequência cardíaca muito preciso que registra constantemente a frequência cardíaca 24 horas por dia, 7 dias por semana, concentração de oxigênio no sangue (SpO2) e assim como a qualidade do sono.

A tudo isto foi adicionado um corpo resistente e resistente à água até 5 ATM, uma bateria de nova geração com 14 dias de autonomia e suporte para mais de 110 modos de treino (interior e exterior) registando o seu desempenho físico oferecendo-lhe várias dicas sobre como se manter em forma.

Não perca este épico adequado para eBay O que lhe dá a chance de comprar uma pulseira inteligente Xiaomi por um preço irrisório, mesmo com a entrega expressa incluída e sem custos adicionais de envio.

