Tente ganhar o novo alisador de cabelo 2 em 1 e ganhe uma escova grátis nas compras!

Competições

Participe do concurso e tente vencer o novo concurso estilo dueto ghdno valor de 399,00 euros!

GHD Duet Style é o revolucionário alisador de cabelo 2 em 1 que transforma todos os tipos de cabelo, desde o estilo molhado até o estilo perfeito, em um movimento, sem danos.

o novo Tecnologia Air-fusion™ Permite a evaporação da água, protegendo a hidratação natural do cabelo sem danificá-lo.

o sensores de infinito Dentro do alisador de cabelo é capaz de Selecione a temperatura mais adequada para o seu cabelomantendo-o estável da raiz às pontas, evitar Até você se sentir indesejado “cheiro de queimado”.

O estilo da dupla se transforma em uma ferramenta de styling GHD que funciona em A temperatura ideal é de 185 graus Celsius Sem ar, show resultados instantâneos sem frizz, com Brilhe duas vezes mais alto que isso 3,5x melhor alinhamento do cabelo. obter cCabelos mais lisos e brilhantes por até 48 horas com exclusivo Modo Shine Shot™ Criado para ser usado em cabelos secos.

Presente na compra

Somente em 8 de março de 2023, na compra de uma ferramenta elétrica ghd, você receberá uma escova plana ghd Paddle Brush grátis!

Além disso, você pode economize 5% Ao comprar adicionando um arquivo Número de série do desconto GHDMAR23 . E se esta é sua primeira compra na loja ghd, você pode encomendar cupom de 10% Ao subscrever a newsletter!

Esta escova de 29,90€ é ideal para desembaraçar o cabelo e dar-lhe um acabamento perfeito, sem gerar carga estática que volte a embaraçar o cabelo.

Então a ocasião é perfeita para comemorar o seu dia e fazer você (ou seu parceiro) feliz!