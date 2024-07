Análise do Amazon Echo Spot Generation 3, o despertador ultrainteligente

Despertador inteligente, alto-falante inteligente com display e despertador, mini dispositivo de comunicação para mesa de cabeceira, banheiro ou cozinha? O 3G Echo Spot é tudo isso e também é uma espécie de Amazon Echo Show com tela pequena e recursos básicos de chamada.

Tentamos nestes dias desde o seu lançamento acompanhar e substituir o modelo anterior que acompanhou a nossa casa muitas manhãs e algumas madrugadas nos muitos meses desde que entrou em casa: não é por acaso que colocamos o antecessor na capa deste artigo da Echo Spot que, francamente, originalmente parecia uma cópia do Spot ligeiramente “melhorado” com um display de matriz LED muito simples, capaz de comunicar apenas a hora, a temperatura e a umidade do ambiente.

Encontramos as mesmas capacidades na terceira geração, mas aqui uma tela de 320 x 240 pixels torna tudo mais divertido e menos frio ou com muitas opções no campo da conectividade. Na verdade, esta é mais uma ótima galeria de fotos do que uma crítica, pois iremos percorrer todas as telas de controle e interação do pequeno alto-falante da Amazon.

Abra a caixa

o design

Muito simples, é baseado no mais moderno Echo Pop com uma interface plana.

Instalação, interface e comparação com a geração anterior

Se você gosta de percorrer a longa galeria, notará como são convenientes as opções de personalização do novo Echo Spot de terceira geração e, mesmo que não possamos brincar com uma ampla gama de cores, a pequena tela é capaz de usar imagens muito expressivas. ilustrações e fica claro que você pode ativar ou desativar o brilho à noite.

A potência de áudio parece bastante comparável, se não ligeiramente superior, à de seu antecessor, mas não podemos deixar de notar a falta de um conector de áudio na parte traseira, o que o torna menos versátil em alguns casos.

Os três microfones integrados, claramente visíveis na parte superior, proporcionam excelente aquisição de comandos incluindo pedir para parar mesmo quando a música está muito alta.

O Echo Spot 3 pode exibir claramente as temperaturas máximas e mínimas, informações sobre outros alarmes de dispositivos Echo e cronômetros de contagem regressiva. O melhor para quem o utiliza como reprodutor de música é que as capas dos álbuns são representadas com animações que representam o fluxo da música. Isso nos ajudará a associar a imagem ao clipe que ouvimos, mesmo de uma seleção aleatória.

A representação dos dispositivos de automação residencial também é ótima, pois lâmpadas e termostatos também podem ser controlados com seus níveis na tela. As limitações de tamanho limitam o número de dispositivos que podem ser controlados a apenas um, mas mesmo a interface dos Echo Shows mais bem equipados da Amazon não atende aos requisitos.

De resto encontramos uma interface de voz com um motor suficientemente inteligente e muito mais equipado que o do Siri o que fará com que os utilizadores da Apple se habituem bem. Por fim, é possível conectar um smartphone ou iPhone ao alto-falante via Bluetooth para usá-lo como um pequeno subwoofer.

Conclusões

O Echo Spot de terceira geração está disponível pelo preço total de 96,99€, o que o coloca em concorrência com o Apple Homepod mini. A qualidade do som parece ser inferior à do alto-falante inteligente da Apple, que também possui conectividade Thread entre outras vantagens. O preço parece-nos demasiado elevado enquantoOferta com desconto Por 54,99 euros Para o primeiro dia FAZ UMA COMPRA CEGA: Um despertador com esses recursos, esse design simples, mas eficaz a esse preço é realmente um presente.

Com nossas fotos, esperamos fazer uma compra de olhos abertos.

vanguarda

Ótimo design

Qualidade de som razoável

Amazon Alexa é muito simples e eficaz

Um excelente nível de comunicação fornecido pela tela

Sensor de umidade e temperatura a bordo

contra

Minnie Jack desapareceu

Não tem ligação com o tema

preço de varejo

O novo Echo Spot 2024 é Disponível imediatamente e está ativado Oferta de lançamento antecipado do Prime Day com 42% de desconto. Na verdade, custa 54,99€ em vez de 94,99€. Está disponível em branco, preto e azul.

Mas tenha cuidado:A oferta é reservada para clientes com assinatura Prime. Se você ainda não fez isso, você pode Comece sua assinatura Prime nesta página. Aqui você encontra Prime Student é gratuito por 3 meseso.

Estou carregando mais cartões…

Estou carregando mais cartões…

Estou carregando mais cartões…