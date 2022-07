5 jogos saindo do catálogo em 15 de julho de 2022, aqui estão os títulos – Nerd4.life

na rotação padrão de Xbox Game Passque inclui todos os jogos do catálogo, exceto os primeiros da Microsoft, mais cinco títulos deixarão o serviço no meio do mês, então vamos ver quais são. Os jogos serão removidos do catálogo o 15 de julho de 2022.

Estes são os títulos que saem do Xbox Game Pass em meados de julho:

Atomicróbios

carniça

filhos de Murta

contos de chris

fogo da liga mortal

Estes são cinco jogos que pertencem todos à paisagem independenteEsta é uma área de onde vêm muitos dos títulos do Xbox Game Pass e, como de costume, o conselho é se concentrar neles se você estiver interessado, para poder finalizá-los antes que eles saiam do serviço.

Fora isso, você ainda pode comprá-los aproveitando o desconto premium para jogos no Game Pass.

Entre estes, lembramos que Carrion é uma metroidvania interessante que nos coloca em uma estranha perspectiva de um monstro, em um estado de terror no qual devemos tentar sobreviver aos humanos que nos perseguem. Children of Morta é um dungeon crawler roguelike que também tem um certo interesse em narrativa e multiplayer cooperativo, enquanto Cris Tales é um RPG com gráficos especiais de desenho animado, ambientado em um mundo de fantasia.

Enquanto isso, também lembramos os jogos da segunda quinzena de junho de 2022, enquanto aguardamos o anúncio oficial da Microsoft sobre Os primeiros jogos em julho de 2022que pode chegar na próxima terça-feira.