Muitos críticos estão reavaliando o jogo após a última grande atualização – Nerd4.life

Baldo: Álbum Guardião Não tem sido bem recebido, especialmente a nível internacional, mas ultimamente tem sido muito recebido reavaliaçãoEspecialmente após o último período atualização máxima O que trouxe muitas mudanças.

Vamos falar de um remendo grátis Isso mostra o quanto a equipe de desenvolvimento do NAPS ouviu as críticas e trabalhou para aproximar o jogo do que os jogadores esperavam sem deixar que ele perdesse seu caráter.

Até agora foi adicionado um nova aventura Por várias horas, o mapa do mundo foi corrigido, agora está mais claro, o sistema de combate foi atualizado, novos quebra-cabeças foram adicionados e alguns antigos foram revisados, novas masmorras foram introduzidas, mapa de masmorras, etc. – convocado modo auxiliar foi adicionado, algumas missões foram revisadas para eliminar momentos mortos e muito mais.

As mudanças são tantas e profundas que o canal do YouTube SwitchUp, por exemplo, que esmagou a versão original do jogo com certa ferocidade, postou um clipe Nova análise de vídeoLigar “A Ressurreição de Baldo no Nintendo Switch‘, onde a decisão foi completamente alterada e todas as notícias foram incluídas nela.