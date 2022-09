Rockstar cria uma página de agradecimento que parece um adeus – Nerd4.life

A Rockstar Games lançou um arquivo página de agradecimento Dedicado a desenvolvedores GTA 5 e GTA OnlineOs dois jogos da empresa que fizeram enorme sucesso. Nele, lista todas as pessoas que trabalharam nos dois videogames. Claro, parece adeus ao GTA 5, esperando a chegada do GTA 6.

Diz “Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online representam os esforços combinados de nossa equipe global ao longo de muitos anos” página de agradecimento em mim Site da Rockstar Games. “Queremos agradecer e agradecer a todos que contribuíram para esses jogos, desde o lançamento original em 2013 até hoje.”

A lista inclui todos que trabalharam em GTA 5 e GTA Online em ordem alfabética, com seus respectivos locais (mas não o período em que trabalharam no jogo). Realmente (digamos) todos estão incluídos, até mesmo testadores de jogos que muitas vezes ficam sobrecarregados com o mundo dos videogames. Há também créditos originais publicados com o jogo.



GTA 5

GTA 5 Ele vendeu 170 milhões de unidades, tornando-se o segundo jogo mais vendido depois de apenas Minecraft (238 milhões). O jogo foi relançado no PlayStation 4 e Xbox One, e depois também no PS5 e Xbox Series X | S. O sucesso também foi determinado pelo GTA Online, o componente multiplayer.

Com esta página de agradecimento, parece que a Rockstar Games não está apenas reconhecendo o compromisso dos autores, mas também o fato de que agora estão perto de colocar o GTA 5 em segundo plano. Como GTA 6 está em desenvolvimento e os rumores continuam crescendo, talvez do ponto de vista de muitos jogadores, também é hora de passar do quinto capítulo numerado da saga.