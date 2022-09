As imagens vazadas estão corretas, mas são de um antigo show do Dusk Golem – Nerd4.life

o primeiras fotos do suposto Silent Hill 2 Remake Parece ter vazado online, com alguns vazadores como Andrew Marmo relatando no Twitter, referindo-se à aparência do jogo. Equipe Bloober Desenvolvido em colaboração com a Konami.

Como convém a alguns Imagens “vazando”É obviamente de muito baixa qualidade e coberto de grafites enormes que são difíceis de entender. Tudo é por regulamentos, incluindo o fato de que eles podem ser removidos a qualquer momento, então observe (ou pelo menos tente fazê-lo) antes que desapareça ( este é o endereço Todos os três devem estar visíveis em ResetEra).

Em contraste com as imagens que apareceram anteriormente, que parecem estar relacionadas a estudos de cenários, detalhes e obras de arte, elas parecem ser derivadas de ToqueVocê também vê o protagonista por trás (Harry Mason ou James Sunderland, dependendo se é o primeiro ou segundo remake) retirado dos momentos do jogo.

A cena parece um típico jogo de tiro em terceira pessoa por trás do protagonista, que se encontra explorando lugares apropriadamente desolados, no estilo Silent Hill por excelência. A resolução é realmente muito baixa para você entender alguma coisa, mas pelo menos a atmosfera parece estar indo na direção certa, enquanto o cenário parece retomar o cenário tradicional, mas com uma atualização também criada pelos remakes de Resident Evil.

Tudo isso fará parte do boato de que o novo Silent Hill será anunciado em setembro, possivelmente durante a Tokyo Game Show 2022, já que a Konami falou sobre o retorno da tão amada série naquela ocasião. Obviamente, também poderia ser uma simples falsificação e nem seria a primeira vez para o tópico em questão, embora o fato de Silent Hill estar em desenvolvimento na Bloober Team, criador do estúdio The Medium e Layers of Fear, pareça quase certo.

Modernização: De acordo com o conhecido vazador Dusk Golem (também conhecido como Aestethic Gamer), as fotos compartilhadas são reais, mas não são o produto final. Na verdade, essas imagens parecem ter sido tiradas de uma demo criada pela Bloober Team, sem orçamento real por trás, para mostrar à Konami a ideia da equipe para refazer Silent Hill 2. O jogo não seria o que era aparece nestas imagens. Em suma, o que está sendo compartilhado é interessante, mas não nos dá nenhuma informação sobre o jogo de acordo com o vazador.

Diga-nos, o que você acha do remake de Silent Hill 2?