Glenn Schofield admite que a crise está sendo feita “por paixão” – Nerd4.life

Parece que a equipe Striking Distance Studios está tendo um período crush Para completar o desenvolvimento Protocolo Callisto na hora. Com uma postagem no Twitter, Glen Scofield Fale sobre 6-7 dias úteis por semana e turnos de 12-15 horas.

O tweet em questão foi deletado pelo próprio autor, possivelmente devido às reações iradas aos tons utilizados, que parecem quase legitimar a crise e o “trabalho duro” feito pela emoção. Mas não rápido o suficiente: foi resgatado e compartilhado novamente por várias pessoas, incluindo o conhecido jornalista Jason Schreyer, que criticou as alegações do diretor de jogos do The Callisto Protocol.

“Trabalhamos de 6 a 7 dias por semana, ninguém nos obriga. Fadiga, fadiga, Covid, mas trabalhamos. 12 a 15 horas por dia. São jogos. Trabalho duro. Você faz porque gosta.”

O fenômeno da crise, que consiste em enfrentar paradas muito mais longas e intensas do que o normal para cumprir os prazos, é difundido na indústria de videogames. No entanto, nos últimos anos, vimos cada vez mais estúdios e editoras se distanciarem dessa prática prejudicial dos funcionários.

O protocolo Callisto está programado para entrar em operação 2 de dezembro Para PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC. A equipe disse recentemente que o jogo não chegará ao Game Pass porque não é adequado para títulos lineares.