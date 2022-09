No More PC Game Pass no lançamento, torna-se exclusivo do Steam – Nerd4.life

Vitória 3 não vai rodar Arcade de jogos para PC No lançamento, mas estará disponível exclusivamente em vapor. A Paradox Interactive foi anunciada, que não detalhou os motivos da volta. Se você se lembra, o acordo com a Microsoft foi anunciado com um trailer:

Vamos ler o que a ironia escreveu:

O jogo será exclusivo do Steam no lançamento. Depois de conversar com nossos parceiros, decidimos que o Victoria 3 não fará parte do Game Pass e não será vendido na Microsoft Store. Os fãs do Xbox dos jogos de grande estratégia da Paradox podem aproveitar nossos outros jogos como Crusader Kings III, Stellaris e Shadowrun Trilogy, Hearts of Iron IV e mais estão no Game Pass agora e mal podemos esperar para compartilhar mais detalhes sobre nossa próxima colaboração com o Xbox no futuro.”

Embora se fale de futuros acordos com Microsoft E embora o comunicado de imprensa não tenha mencionado diferenças entre as duas empresas, está claro que algo nos bastidores deve ter acontecido. É difícil dizer o que (renegociação falhou?), mas neste momento não sabemos se Victoria 3 chegará ao Game Pass.

De resto, lembramos que Victoria 3 estará disponível a partir de 25 de outubro de 2022 no Steam, apenas para PC.