Volkswagen Tiguan, agora você pode adquiri-lo pelo preço de uma motocicleta: você paga menos de 7.000 euros

O SUV de alto desempenho da marca alemã pode ser adquirido por uma quantia modesta. Aqui está a oportunidade a não perder

o Volkswagen Tiguan É definitivamente um dos SUVs mais populares da última década. É um veículo muito confiável, cuja primeira série foi lançada em 2007, enquanto a segunda chegou em 2015, antes da versão atual.

Este modelo, um dos carros-chefe da Volkswagen, tem 4.427 mm de comprimento, 1.808 mm de largura e, finalmente, 1.687 mm de altura. Devemos lembrar também que o preço original do Volkswagen Tiguan começa em torno de 34.900 euros.

No entanto, os motoristas têm a oportunidade de adquiri-lo a um custo decididamente baixo, graças a uma oportunidade única na vida. Na verdade, definimos o Tiguan em 7.000 euros. É claro que este é um carro usado.

Volkswagen Tiguan a um custo muito baixo

Um Volkswagen Tiguan Série 1 usado em excelentes condições está à venda na plataforma Subito.it. Mesmo nesta versão, o Tiguan apresenta-se como um SUV de grande porte, equipado com um motor de alto desempenho que proporciona uma excelente experiência de condução. o

A primeira geração do Tiguan também Um carro com cinco lugares Assentos e espaço interior muito confortáveis. Assim, o condutor e os passageiros têm a oportunidade de realizar viagens longas repletas de conforto com dispositivos tecnológicos, especialmente concebidos para melhorar o estilo de condução e a vida a bordo. O carro também tem um peso vazio de 1.661 kg e dimensões bastante enormes: 443 x 181 x 170 cm.

Quanto à propulsão do carro à venda em Subito.it, é composto por um motor diesel de 4 cilindros com cilindrada de 1968 cc. Tudo isto desencadeia uma potência de 103 kW e 140 cv a 4.200 rpm, enquanto o torque máximo atinge 320 Nm a 1.750 rpm.

Não só isso, mas o motor funciona de forma síncrona Com transmissão automática de 6 velocidades E com tração permanente nas quatro rodas. As emissões Euro 5 rondam os 157 gramas por quilómetro, enquanto o consumo médio ronda os 6 litros por 100 quilómetros. Vale lembrar também que o carro também conta com tanque de 64 litros e capacidade de bagagem de 470-1510 dm³.

O modelo à venda no Subito.it também tem matrícula datada de setembro de 2009 e quilometragem de cerca de 183 mil km. Em vez disso, a revisão fixou o prazo de 25 de setembro de 2025. Portanto, todos aqueles que quiserem comprá-lo terão apenas de gastar 6.900€.