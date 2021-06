F1 | Motores 2022: Ferrari dividida no turbo – Carlo Platella

O campeonato de 2021 vive sua fase mais quente, com o duelo por cima entre Lewis Hamilton e Max Verstappen crescendo sob a bandeira da incerteza, enquanto a McLaren se prepara para contra-atacar após uma ultrapassagem sofrida pela Ferrari em Baku que custou o terceiro lugar entre os fabricantes. . mas ao mesmo tempo A preparação para a próxima temporada estimulou quase todos os recursos das equipes, pronto para aproveitar ao máximo uma das maiores mudanças regulatórias na história da Fórmula 1.

Haverá muitas inovações para 2022, desde uma filosofia aerodinâmica diferente até a adoção de rodas de 18 polegadas que levarão ao surgimento de uma nova família de pneus Pirelli. Na revolução iminente, as unidades de poder também desempenharão um papel decisivo, cuja importância reside em Três mudanças diferentes aguardam os empurradores.

em primeiro lugar, Subversão dos conceitos aerodinâmicos atuais Isso poderia levar a uma reavaliação das estruturas existentes das unidades de força, levando em consideração as diferentes embalagens dos componentes internos para projetar um capô capaz de maximizar o potencial da nova aerodinâmica.

Em segundo lugar, mas não menos importante, آخر O combustível utilizado a partir da próxima safra conterá uma mistura composta pela primeira vez de 10% de etanolO primeiro passo para uma transição gradual para fontes de energia sustentáveis. A diferente composição química do combustível afetará inevitavelmente o processo de combustão, que pode ser melhorado por diferentes geometrias dos cilindros e do motor térmico. Além disso, o mesmo etanol também garantirá um efeito antidetonante eficaz, o mesmo que se buscava no passado ao se injetar óleo na câmara de combustão para retardar a detonação, ou seja, a combustão anormal do combustível que tem graves consequências para o integridade estrutural do motor. Assim, uma menor tendência a explodir abre a porta para várias calibrações dos parâmetros básicos de operação do motor, como a taxa de compressão, a composição da mistura ar-combustível ou a pressão média de turbo do turbo. Assim podemos ver um aumento de eficiência e potência média possível graças ao aproveitamento mais potente do motor que, junto com o combustível atual, iniciará a detonação.

finalmente, Os recursos do projeto da unidade de potência de 2022 serão congelados pelos regulamentos até que novos motores apareçamO indicativo é esperado entre 2025 e 2026. Por isso, os engenheiros estão investindo recursos significativos nos projetos da próxima temporada, que vão determinar sua qualidade competitiva nos próximos anos.

Ferrari é o fabricante mais importante nas discussões sobre este tópico, com vários rumores frequentemente conflitantes se sucedendo sobre as inovações planejadas para o próximo motor, que Mattia Binotto pretende redesenhar a Scuderia di Maranello para ser um ponto de referência entre os engenheiros de motores. Portanto, torna-se adequado ordenar os vários elementos do corredor, para compreender as características futuras da unidade de Maranello.

Le Split Turbo

Por ocasião do Grande Prêmio do Azerbaijão, o programa técnico aprofundado ensinando discurso, que está disponível na F1TV e cuja produção é confiada diretamente à própria Fórmula 1, repetiu essa imprudência mais prevalente do período passado. Com base nos relatórios, O motor Ferrari 2022 pode ser convertido em arquitetura Turbo split Adotado por Mercedes e Honda, abandonando assim a solução mais tradicional em uso.

Desde o advento das unidades de potência híbridas, o motor Maranello instalou a turbina e o compressor perto da extremidade traseira do motor. Ao contrário, em 2014 a Mercedes revolucionou a visão do turboalimentador, montando a turbina apenas na parte traseira do motor e movendo o compressor para a posição dianteira na extremidade oposta. O alternador MGU-H e o eixo longo para transmitir o movimento rotacional da turbina aos outros dois componentes são posicionados entre os bancos de motores.. A arquitetura split-turbo foi posteriormente adotada pela Honda também, o que contribuiu para o rápido crescimento do fabricante japonês.

Abundam as hipóteses sobre as vantagens de um turbo splitter, embora não sejam oficialmente confirmadas pelos engenheiros da Brixworth. É legítimo presumir que O espaçamento entre as duas unidades reduz a transferência de calor Dos gases quentes que movem a turbina ao ar comprimido do compressor. Dessa forma, o fluxo de ar que entra no motor fica mais denso e frio, o que também dificulta o surgimento do fenômeno de detonação na câmara de combustão.

Em segundo lugar, o compressor é posicionado para a frente em relação ao motor, próximo à entrada de ar aerodinâmica localizada na caixa de ar acima da cabeça do piloto. Essa proximidade permite Desenho simplificado de todo o sistema de arrasto Além dos canais, ele também inclui componentes como plenum e intercooler. O resultado é uma unidade de energia mais compacta, permitindo que as equipes com motores Mercedes projetem Tampas premium com pequenas dimensões., em favor da aerodinâmica externa. Por fim, a simplificação dos sistemas de admissão e escape também afeta a perda de pressão dos fluxos ao longo dos canais, com repercussões indiretas na potência útil do motor.

Uma hipótese contraditória, mas complementar

Assim, os analistas da Tech Talk parecem dar crédito à hipótese de a Ferrari mudar para uma solução turbo split, mas outra fonte confiável dispara novamente por indiscrição conflitante. De acordo com o que foi relatado pelo conselho editorial do Dr. TheRace.comOs motores Maranello, em vez disso, manterão a arquitetura existente com turbinas e compressor montados na parte traseira, embora uma possível transição para Turbo split. Em vez disso, os técnicos da Ferrari se concentrarão na recuperação de energia da combustão e ignição híbrida Muito rápido.

Esse adjetivo, presente há meses no meio ambiente, indica Encontrando um processo de combustão mais rápido, graças à melhoria dos vórtices e dos movimentos turbulentos do ar no interior dos cilindros, o que acelera a propagação da chama e também melhora sua mistura com o combustível injetado diretamente na câmara de combustão. A turbulência é controlada pelo projeto da própria câmara de combustão, pelo ângulo das válvulas e pela geometria dos canais de admissão.

Nem deve ser descartado A busca por uma combustão mais rápida pode ser ditada pelo desejo de fazer o novo motor funcionar a um RPM mais alto, aproveitando a abolição, a partir do próximo ano, do limite regulamentar de 15.000 rpm. Porém, ao mesmo tempo, é difícil entender como isso pode ser alcançado e sua utilidade, dada a confirmação do limite de fluxo de combustível imposto a 100 kg / h para velocidades acima de 10.500 rpm.

Assim, diferentes hipóteses parecem concordar que, dada a importância dos motores 2022, a unidade de potência da Ferrari apresentará inovações importantes. Por outro lado, as hipóteses a respeito da geometria do turboalimentador permanecem conflitantes, Assumindo as nuances do paradoxo de Erwin Schrödinger, cuja confirmação ou negação ainda é adiada. Portanto, no momento, uma abordagem quantitativa é mais apropriada, porque até que o capô vermelho seja revelado em 2022, a única suposição possível é que a nova unidade de energia tenha um turbo separado e uma solução compacta.