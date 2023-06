Starfield exclusivo do PS5? É também por isso que a Microsoft comprou a Bethesda

Phil Spencer tem anunciar, no contexto da FTC vs. Microsoft sobre a aquisição da Activision Blizzard Entre as razões pelas quais o Xbox decidiu adquirir a ZeniMax, controladora da Bethesda, estava a preocupação de que Starfield fosse lançado apenas no PlayStation.. Como sabemos, Starfield agora é exclusivo do Xbox com sua estreia em 6 de setembro.

O chefe da Microsoft Gaming disse isso Sony paga regularmente empresas de software para não aparecerem no Xbox. Para se manter competitiva, a Microsoft sentiu a necessidade de tornar a Bethesda sua. “Quando adquirimos a ZeniMax, esse foi um dos motivos por trás do negócio A Sony fez um acordo com Deathloop e Ghostwire… e pagou a Bethesda para não trazer esses jogos para o Xboxdisse Spencer.

“Então, Quando soubemos que Starfield também poderia ser ignorado pelo XboxNão poderíamos ficar em nossa terceira posição de console no mercado, pois estávamos mais atrasados ​​em nossa propriedade de conteúdo, então Tínhamos que proteger o conteúdo para permanecer no mercado“.

Não está claro neste momento se a Sony está negociando uma exclusividade temporária, entrando em um acordo especial ou tornando o jogo uma exclusividade total e permanente. E, claro, não está claro se as preocupações da Microsoft foram fundadas.

Quando a Microsoft adquiriu a ZeniMax por US$ 7,5 bilhões, ela prometeu que alguns exclusivos para Xbox e PC chegariam. Até agora vimos Redfall, então é a vez de Starfield e ficamos sabendo que um jogo do Indiana Jones também só será lançado no Xbox na arena do console.

Quanto a The Elder Scrolls VI, Phil Spencer ainda não confirmou se será ou não um exclusivo. “Acho que não estávamos muito claros sobre quais plataformas seriam lançadas devido à duração do jogo.disse Spencer.É difícil para nós agora dizer com certezaSpencer já havia sugerido que The Elder Scrolls VI será exclusivo do Xbox, mas o jogo ainda está longe de ser uma estreia. Fala-se em esperar pelo menos mais 5 anos. Não se pode descartar que chegue assim, estando prevista a chegada da próxima geração de consolas por volta de 2028.

em seu depoimento, O chefe do Xbox pintou a Sony como um concorrente agressivo e hostil. “Toda vez que lançamos um jogo no PlayStation… a Sony pega 30% da receita que fazemos em sua plataforma e usa esse dinheiro junto com qualquer outra receita que tiver para tentar reduzir a sobrevivência do Xbox no mercadodisse Spencer.Tentamos competir, mas, como eu disse, não conseguimos fazer isso de forma eficaz nos últimos 20 anos“.

Nas últimas horas, a Redmond House tem falado claramente sobre a “guerra de consoles” perdida.