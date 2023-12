Série Galaxy S24, Samsung estabelece meta de vender 35 milhões de unidades por ano

De acordo com rumores coletados pelo jornal coreano The Elec, Samsung tem muita confiança no Galaxy S24. Se a série alcançar o sucesso previsto pela empresa, até o final de 2024, atingirá a marca de 35 milhões de unidades vendidas, cerca de dez milhões a mais do que os S23 teriam vendido.

Os rumores combinados apontam para uma A meta de remessa da Samsung é de 35,2 milhões de unidades até o final de 2024O preço de um Galaxy S24 Ultra de alta qualidade será:

15,9 milhões S24 Ultra (o 45% do total)

(o do total) 13,5 milhões S24 “Básico” ( 38% )

( ) 5,8 milhões S24+ (16%).

Se, como dizem os rumores, os Galaxy S24s forem apresentados em meados de janeiro, o próximo topo de gama da Samsung terá 11 meses em 12 para atingir a meta de envios que a empresa pretende.