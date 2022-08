Jogos gratuitos para PS5 e PS4 anunciados pela Sony – Nerd4.life

A Sony anunciou oficialmente o lançamento de Lista de jogos gratuitos de PS5 e PS4 Para assinantes um PlayStation Plus Que estará disponível dentro de um mês Setembro de 2022. Estes são os seguintes títulos:

Need for Speed ​​Heat – PlayStation 4

TOEM – PS5

Granblue Fantasy Versus – PS4

Novos jogos gratuitos para PS5 e PS4 estarão disponíveis para assinantes do PS Plus a partir de terça-feira, 6 de setembro de 2022. Isso significa que você ainda tem alguns dias para resgatar seus títulos gratuitos de agosto de 2022, que incluem Yakuza: Like a Dragon.

O primeiro jogo gratuito no PlayStation Plus em setembro de 2022 é Need for Speed ​​Heat. Estamos falando do capítulo final da série de corridas da Electronic Arts lançada em 2019 que pode ser um excelente aperitivo diante da chegada do novo jogo no final de 2022, de acordo com os últimos rumores que circulam na rede. Em Need for Speed ​​Heat, percorreremos as ruas de Palm City, uma cidade inspirada em Miami que vive uma vida dupla: durante o dia recebe corridas oficiais de eventos esportivos, enquanto à noite você é o perigoso protagonista de segredo corridas. Obviamente, nosso objetivo é se destacar de qualquer maneira com nosso carro personalizado, mas ao mesmo tempo ter muito cuidado para não ser pego pela polícia local. Se você quiser saber mais, aqui está nossa análise de Need for Speed ​​Heat.

Gênero completamente alterado, TOEM é uma aventura em preto e branco desenhada à mão por Something We Made, na qual jogaremos como um jovem fotógrafo que pretende imortalizar o topo de uma montanha. Para alcançá-lo, teremos que viajar para a Escandinávia a meio caminho entre o moderno e o cool, tirar fotos para resolver quebra-cabeças e ajudar os estranhos personagens que encontraremos, que em troca nos darão as passagens de ônibus necessárias para chegar ao nosso destino. Sem mencionar sua longevidade não totalmente excepcional, o TOEM se apresenta como uma aventura leve e emocionante que não pode ser subestimada, conforme observado em nossa análise.

Por último, mas não menos importante, Granblue Fantasy Versus é um jogo de luta 2D feito pela Arc System Works, um estúdio que realmente dispensa apresentações para os fãs do gênero. Como o nome indica, o jogo é baseado no universo de fantasia do RPG Grandblue Fantasy, oferecendo um sistema de combate em várias camadas, adequado tanto para iniciantes quanto para especialistas, e um efeito visual excepcional. A lista é composta pelos personagens mais queridos da série, o conjunto de movimentos que representam fielmente as características de suas contrapartes originais. Se você quiser saber mais, aqui está nossa análise do Granblue Fantasy Versus.

O que você acha dos novos jogos gratuitos do PlayStation Plus para PS5 e PS4 que chegam em setembro? Você está satisfeito ou espera algo diferente? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.