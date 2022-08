A luz azul dos smartphones (e outros dispositivos eletrônicos) pode acelerar o envelhecimento – Corriere.it

A partir de Silvia Turim

As funções celulares básicas são alteradas e afetadas pela luz emitida por dispositivos do dia a dia, como televisores, computadores e telefones celulares

Acelerar o envelhecimento celular

A pesquisa apoia isso Acabou de ser publicado na revista fronteiras na velhice

Por pesquisadores da Oregon State University (EUA) realizaram experimentos em moscas de fruta exposta à luz. Em pesquisas anteriores, os cientistas mostraram que essa iluminação ativa genes que protegem contra o estresse em animais. A comparação foi feita com outros mosquitos, mantidos em completa escuridão, que demonstraram viver mais. Para entender por que a luz azul de alta energia existe Responsável por acelerar o envelhecimento Desta vez, os cientistas compararam os níveis de metabólitos, substâncias químicas essenciais para o bom funcionamento das células, nos dois grupos de insetos (expostos à luz azul por duas semanas ou mantidos em completa escuridão). A exposição à luz azul causou diferenças significativas nos níveis relatados: os valores do metabólito succinato aumentaram, mas os níveis de glutamato diminuíram. Jadwiga Giebultowicz, professora do Departamento de Biologia Integrativa da Oregon State University e principal autora do estudo, explica que o succinato é essencial para a produção de combustível para a função e o crescimento de cada célula. Outra descoberta perturbadora foi que as moléculas responsáveis ​​pela Comunicação entre neurônioscomo o glutamato, estavam em níveis baixos (Em comparação com os medidos no grupo controle, ed.) após a exposição à luz azul.