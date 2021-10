A Microsoft explica como obter a atualização do Windows 10 sem TPM 2.0 – Nerd4.life

A Microsoft explicou em um tutorial como ativar um arquivoAtualizar e Windows 10 a Windows 11 Em sistemas que não têm RPM 2.0, mas apenas TPM 1.2. É claro que Redmond continua recomendando que o novo sistema operacional seja instalado apenas em computadores que atendam aos requisitos recomendados. No entanto, ao mesmo tempo, forneceu informações para instalá-lo em quase todos os lugares.

Para usar o método a seguir, você deve primeiro verificar se ativou o TPM no BIOS. Para verificar, basta entrar no BIOS e procurá-lo (siga as instruções fornecidas pelo fabricante do dispositivo ou montador). Claro que não há necessidade de especificar isso, porque vamos modificar um arquivo Logs do sistema, é aconselhável que as seguintes operações sejam realizadas apenas por usuários que saibam o que estão prestes a fazer e saibam como seguir seus passos em caso de erros. Dito isso, vamos em frente.

Pressione a combinação de teclas Win + R e digite regedit;

Uma vez nos logs do sistema, vá para HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM Setup MoSetup;

Clique com o botão direito e selecione “Novo” e, em seguida, REG_DWORD (32 bits);

Dê a ele AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU como o nome;

Altere seu valor para 1.

Agora você deve conseguir obter a atualização para o Windows 11, mesmo se não tiver o TPM 2.0. A alternativa é sempre usar ISOTambém fornecido pela Microsoft.