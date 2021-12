PlayStation Plus, jogos gratuitos em janeiro de 2022, quando anunciado e previsões – Nerd4.life

Chegamos ao final do mês, então é hora de responder a pergunta usual do período, que é: Quando isso vai acontecer Jogos grátis para PS5 e PS4 A partir de Janeiro de 2022 Para assinantes de PlayStation Plus?

O anúncio da Sony sobre a programação mensal para assinantes do serviço não tem uma data específica, mas normalmente os novos jogos gratuitos do PlayStation Plus serão oficialmente revelados na última quarta-feira do mês, pelo que esperamos revelar 17:30 italiano em 29 de dezembro. Depois, salvo as surpresas, estará disponível a partir da primeira terça-feira do mês seguinte e, portanto, a partir de 4 de janeiro de 2022.

Quanto aos jogos em potencial que poderiam fazer parte da programação do PlayStation Plus em janeiro, mais do que o esperado, já temos um vazamento bastante confiável de Billbil-kun, um vazamento que nos últimos meses se mostrou bastante confiável, dado que tem um “palpite “títulos gratuitos para PS Plus nos últimos meses, bem como uma grande parte daqueles que a Epic Games distribui atualmente. De acordo com a profunda tristeza, em janeiro os assinantes do PlayStation Plus poderão fazer o download gratuitamente Deep Rock Galactic, Dirt 5 e Persona 5 Strikers.



Persona 5 Strikers, um dos jogos gratuitos do PlayStation Plus possíveis em janeiro de 2022

Persona 5 Strikers (nossa análise aqui) é um jogo casual no estilo de Mosou e, portanto, um jogo de ação no qual teremos que enfrentar hordas de inimigos. No jogo, uma história inédita é contada com Phantom Thieves como novos heróis e personagens.

Dirt 5 (aqui fica a nossa análise) é o capítulo final da conhecida série de jogos de corridas da Codemaster, em que poderemos competir off-road em vários percursos no modo carreira, no modo online ou multijogador local com divisão tela.

Finalmente, Deep Rock Galactic (aqui está nossa análise) é um jogo de tiro em primeira pessoa no qual os jogadores assumem o papel de bravos anões espaciais e terão que cavar, cavar e abrir passagens em planetas alienígenas, enquanto atira em tudo que se move, sozinhos ou na companhia de amigos graças ao modo multijogador cooperativo.

Também lembramos que até 3 de janeiro de 2022 você pode baixar um arquivo Jogos gratuitos para PlayStation Plus em dezembro de 2021, Ovvero Goodfall Challenger Edition, Mortal Shell e DC Super Villains.