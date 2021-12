Top e Flop 2021. Andrea Galazzi – Boletins de Andrea Galazzi

Chegamos ao fim disso 2021, Não é um ano fácil, mas pelo menos com um bom retorno, o Boletins em sua empresa, vivo! Prazer em vê-lo novamente e conversar com você sobre as várias marcas líderes no ano passado e foi bom poder ajudar, novamente com a sua ajuda, salve as crianças!

Uma maçã

O iPhone 13 não foi uma revolução, mas uma melhoria de um produto maduro e completo. No entanto, às vezes, também posso querer algo “imaturo”. Por outro lado, a revolução foi um verdadeiro salto geracional nos computadores com o M1. O ecossistema e o suporte ao longo do tempo estão sempre no topo. A avaliação é uma média entre 8,5 que eu daria para o smartphone e 9,5 para o lado do Mac. vote 9

Asus

Eu fiz uma ROM Android muito raramente, por isso funciona bem com Zenfones. Poucas atualizações sobre Rogs, mas parabéns por continuar acreditando na Flip Camera! Avaliação 7,9

navegador google

Sou fã do Pixel, mas nem sempre é fácil gerenciar o assistente especial. Mas o Android é a única plataforma além da Apple, então você só pode apreciar, que mundo seria sem o Google ?! O Pixel teria uma classificação de 6,5, mas o Google em geral vote 8

honra

Está voltando com estilo, até renascimento, shows e eventos, mas até agora pouco aconteceu. Prevemos que 2022 será repleto de novidades e mais produtos premium da empresa controladora anterior Huawei. Nós confiamos nele, mas no momento a votação não pode ser muito alta. Avaliação 6,5

Huawei

Também volta com novos smartphones, sempre sem os serviços do Google, mas os aplicativos e alternativas sugeridos aumentaram e melhoraram muito. Criou um ecossistema que sempre deu muita satisfação aos smartphones, computadores, wearables e agora também App Gallery e Petal World. Vejo bem 2022, a votação é encorajadora. classe 7

Motorola

Eu amo a Motorola, mas eles não arranharam este ano. Pode ser um preço introdutório um pouco alto, mas é um dos melhores modos de desktop que existem. Avaliação 7,5

oneplus

OnePlus este ano é fosco. Casa de Lau este ano em Oppo. As atualizações nem sempre são muito sutis, uma parceria com a Hasselblad não o tornou o telefone de referência e a série Nord decepcionante (com exceção de 2). Todos os smartphones agora são bons e é por isso que esperamos algo mais do OnePlus. Nota 7-

OPPO

Muito boa pesquisa, design e confiabilidade de seus smartphones. Apenas o preço inicial costuma ser muito alto. No entanto, produtos excelentes, confiáveis ​​e inovadores. vote 8

um pouquinho

altos e baixos. Avaliação 7

eu de verdade

Na minha opinião, é o novo Xiaomi. Custo-benefício e design de backbone. Escorregadio com o 8i, mas praticamente todos os outros são excelentes! Esperamos que continue a ser o padrão para a relação qualidade / preço também em 2022. vote 9

Samsung

A alternativa verdadeira, única e avançada para o ecossistema da Apple e o desempenho da câmera. O A52s 5G é o rei do mid-range e parabéns também pelas atualizações de software entre os melhores do mundo Android e pela coragem de propor e inovar. Bem, computadores pessoais, fornos, robôs .. vote 9

xiaomi

A Xiaomi é sempre boa mas com uma política de descontos, promoções e pontos que fazem os smartphones custarem certo só se você estiver familiarizado com os usuários e pesquisar no labirinto de fóruns, blogs e comunidades. No lançamento sempre há 30/50 € a mais e o software não está muito pronto, mas amadurece com o tempo. Enquanto espera pelo carro elétrico vote 8

como você notou Ausente algum Marcas históricas Este ano, como a LG que saiu do mercado de smartphones, Sony e outros. Mas mesmo os participantes são marcas que têm inserido um pouquinho’ Menos de um smartphone Comparado com a forma como costumávamos. Isso seria culpa se a crise do chip atingisse as empresas, mas isso, combinado com o aumento dos preços, pode nos fazer pensar. Talvez quando a tela quebrar possamos substituí-lo, talvez quando a bateria começar a descarregar muito rapidamente possamos substituí-la e não trocar o smartphone imediatamente. Isso pode ser útil para nossos bolsos e (acima de tudo) all’ambiente!