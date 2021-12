Este é o Xiaomi 12: aqui está no primeiro vídeo oficial

Deixe de lado as dúvidas sobre a presença ou ausência de Ultra Model, Uma coisa é certa: Xiaomi 12 Ele está chegando e agora podemos conhecê-lo melhor. Após o primeiro lançamento Moto Edge X30, o topo da gama Xiaomi da próxima geração será o primeiro expoente com Snapdragon 8 de primeira geração Largamente. Por se tratar de um dos primeiros carros-chefe a chegar ao mercado mundial, incluindo a Itália, há uma certa curiosidade sobre as novidades que ele trará. Após uma extensa discussão sobre as alegadas especificações técnicas, agora podemos descobrir como fazê-lo fisicamente.

Atualização 26/12: Após apresentação e imagens, temos as primeiras imagens ao vivo do Xiaomi 12. Encontre todos os detalhes no final do artigo.

Aqui está o Xiaomi 12: um conhecido interno revela o smartphone de 360 ​​graus para nós

Graças ao trabalho normal do OnLeaks de dentro para fora, agora temos um arquivo Torne isso não oficial Que revela o exterior do Xiaomi 12. Embora certamente não sejam imagens oficiais, Steve Hemmerstoffer mostrou repetidamente que sempre acerta. Portanto, não nos deparamos com as habituais percepções de gosto duvidoso que circulam nas redes sociais asiáticas, mas com imagens que 99,99% nos mostram como será feito o novo carro-chefe da Xiaomi.

Aqui, então, o Xiaomi 12 revela outra mudança de design em comparação com a última geração. Quando comparado ao Xiaomi 11, a interface parece quase inalterada, então com um tela curva E um identificador de sensor abaixo, mas com uma câmera selfie buraco central Já não está com a escotilha à esquerda. Também há rumores de que a tela Quad HD + deveria ser abandonada em favor de uma tela mais compacta e modesta (e também com menor consumo de energia). 6,2 Full HD +. As medidas falam de um smartphone com dimensões de 152,7 x 70 x 8,6 mm (11,5 na câmera) e 5.000 mAh.

A verdadeira mudança pode ser vista na parte de trás, onde a mudança não é um pouco Unidade de imagem. Não há mais a unidade quadrada redonda do Xiaomi 11, mas uma espécie de renascimento da unidade vista no Xiaomi 10T. Isso significa que há uma parte mais retangular, um tanto saliente e interna Tres câmeras Flash de LED duplo.

Aqui está Xiaomi 12 nas apresentações de imprensa “não oficiais” | Atualização 24/12

Depois de ver alguns renderizadores feitos sob encomenda, que nos deram uma visão geral inicial do design, é hora de conhecer mais de perto o Xiaomi 12. O conhecido interno Evleaks postou o primeiro fotos “não oficiais”, ou seja, fotos para a imprensa que retratam o design final e oficial do top de linha.

Em geral, este é o mesmo dispositivo que vimos antes: temos uma tela de 6,28 que isso soco Lacuna Central para a câmera selfie. Além disso, há o logotipo da Xiaomi na parte inferior esquerda das costas. Para a unidade fotográfica, encontramos um sensor principal da 50 megapixels Acompanhado por duas unidades adicionais e um flash LED duplo. Nas fotos vemos as versões em branco e azul, com painel de vidro “normal”, e a versão verde, com uma textura que parece áspera e lembra couro ecológico.

Nosso primeiro vídeo | Atualização 25/12

Depois de muitas fotos, falta apenas um vídeo para nos mostrar as características do Xiaomi 12. E não um vídeo de apresentação desta vez, mas o primeiro vídeo real vídeo promocional O que nos revelou o smartphone em todas as suas cores.

No curto clipe podemos apreciar o Xiaomi 12 em quatro cores: preto, roxo, azul, verde. Além disso, podemos ver melhor o módulo de imagem e sua distribuição especial de sensores por meio de linhas ortogonais.

As primeiras fotos ao vivo | Atualização 26/12

Se houver alguma dúvida sobre como o Xiaomi 12 foi feito, aqui está um arquivo As primeiras fotos ao vivo Que vê o novo carro-chefe da Xiaomi como um herói. Vemos nas fotos em especial a cor verde, o que confirma o uso de um invólucro de couro ecológico para envolver o corpo.

Recentemente, Xiaomi 12 foi o protagonista de um vazamento “definitivo”, Com muitos detalhes sobre especificações e preços (Obviamente, precauções devem ser tomadas.) Além disso, para maior completude também nos referimos a Nossa análise aprofundada Dedicado a um grupo de 12, com todos os rumores e confirmações oficiais.

