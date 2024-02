State of Play: todas as notícias e jogos de PlayStation do evento, de Silent Hill a Death Stranding

Chega de conversa, vamos descobrir Todos os jogos e novidades do State of Play de janeiro de 2024 .

Uma resposta que muitos aguardam, depois dos anúncios da Microsoft terem sido feitos durante o Developer_direct e a Nintendo estar no piloto automático à espera do melhor momento para anunciar a Switch 2.

Depois de uma longa espera, a Sony finalmente revelou quais os principais videogames que chegarão ao PlayStation nos próximos meses. Através do seu State of Play de janeiro de 2024, a gigante japonesa fez um balanço da situação, mostrando mais de 15 experiências que chegarão ao PlayStation 5 nas próximas semanas, entre exclusivas e não exclusivas.

Situação de janeiro de 2024

Um dos jogos mais esperados do State of Play em janeiro de 2024

Começamos fortes imediatamente com Mergulhadores do Inferno 2, um jogo de tiro cooperativo absolutamente incrível, cheio de monstros, armas e explosões. Pelo rápido trailer você não vai entender muita coisa, exceto que vai rolar diversão na companhia de amigos, com dezenas de monstros para eliminar, até mesmo a bordo de veículos blindados. Helldivers 2 chega em 8 de fevereiro no PS5.

O evento foi brevemente apresentado por Hermen Holst, chefe do PlayStation Studios, que parecia substituir o demitido Jim Ryan. Após algumas palavras formais a bola é passada para Lâmina estrela, um jogo de ação em terceira pessoa com forte temática japonesa e cheio de ação e história. Stellar Blade será ambientado em um futuro apocalíptico onde lindas garotas trabalham juntas para libertar um mundo de alta tecnologia, mas à beira do desastre. Em Sião vivem os últimos sobreviventes lutando à beira do deserto, reunindo materiais, atualizando armas e explorando gradualmente novas partes das terras.

Como sempre, os acontecimentos em campo serão intercalados com mais fases narrativas nas quais você poderá conhecer diversos personagens coadjuvantes, além de melhorar, personalizar e fortalecer o protagonista. Obviamente, não faltarão batalhas contra chefes gigantes. Stellar Blade será lançado em 26 de abril.

O ritmo e a atmosfera mudam definitivamente graças ao novo Sonic. Colorido, rápido e aparentemente cooperativo. No clipe vemos dois ouriços azuis e até sua versão preta, Shadow. Continuando a rotação entre capítulos 2D e 3D, a SEGA anunciou Sonic X Shadow Generations, um novo jogo de plataforma de ação 3D.

Passamos para outro produto com forte cunho anime, Área zero de Zenlis, a última criação da Hoyoverse, os criadores do Genshin Impact. Nesse caso, o anúncio do State of Play de janeiro indica que o jogo está em desenvolvimento para PS5.

Não posso perder Estrelas de espuma, o divertido jogo de tiro online em terceira pessoa baseado em espuma criado pela Square Enix será gratuito para todos os assinantes do PS Plus em fevereiro. Nós tentamos recentemente.

Dave, o mergulhadoruma das melhores aventuras indie do ano passado, está chegando ao PS4 e PlayStation 5. Mais precisamente, será em abril e será equipado com novos conteúdos, como um enorme DLC dedicado a Godzilla que estará disponível a partir de Poderia.

Outro salto de lógica e passamos para uma sobrevivência perturbadora com um plano isométrico que parece muito inspirado na série Diablo, com um toque de vampiro. V-Rising chegará em 2024.

Shawne Benson faz o grande retorno de Silent Hill, um dos nomes mais famosos da Konami. Fiéis à tradição, os videojogos desta série não poupam atmosfera e momentos de tensão real e emocional. Você vê dezenas de salas perturbadoras, monstros e situações perturbadoras. Exceto – surpresa – não é um remake, é um SMS de Colina Silenciosauma experiência free-to-play que chegará em breve ao PlayStation 5 e que deverá aproximar os jogadores desta amada saga, que está em espera há muito tempo.

A coisa toda é um aperitivo para o remake Colina Silenciosa 2, um videogame clássico que retoma um dos capítulos mais queridos da série. Neste caso a visão volta à perspectiva de terceira pessoa e você pode revisitar a mistura de combate, quebra-cabeças e tensão que tornou o jogo imortal. Assim como a trilha sonora e a famosa sirene. Por enquanto ainda vemos muito pouco, tanto que o anúncio sugere que o jogo está em desenvolvimento para PlayStation 5.

Judas, o visionário

Passamos para a nova criação de Kevin Levin, criador de Bioshock. Judá Parece refazer todos os temas que tornaram o autor americano famoso: uma história envolvente, um universo visionário e muita ação. Até o setor técnico parece muito respeitável e parece combinar jogos de tiro com um elemento de role-playing que garante ao herói uma série completa de poderes. Apesar de parecer bastante avançado graficamente, Judas ainda não tem data de lançamento.

A Vertigo Games apresenta o novo Metro, o último capítulo da série de videogames baseada nos romances homônimos de Dmitry Glukhovsky. Também neste caso nos encontramos na Rússia pós-nuclear, onde teremos que tentar sobreviver entre monstros mutantes e humanos malucos. Despertar do Metrô Ele chegará em 2024 no PS VR2.

Permanecemos no reino VR com um RPG inteiramente em VR com uma atmosfera decididamente clássica, muito semelhante à de Skyrim. A trilha sonora também parece épica, assim como o sistema de combate de última geração. para Contos míticos Ele chegará em 8 de fevereiro no PS VR2.

A Capcom está usando o State of Play de janeiro de 2024 para avaliar o desenvolvimento do jogo Doutrina do Dragão 2, o tão aguardado RPG “Ocidental”. O trailer se concentra em uma batalha incrível que mostra as diversas habilidades do jogador e seus peões, além de uma excelente seção gráfica repleta de efeitos e inimigos massivos. Dragon's Dogma 2 chegará em 22 de março.

comunicar com Ascensão do Ronin, o novo produto da Team Ninja em colaboração com o PlayStation Studios. É um RPG com cenário japonês onde controlaremos um personagem capaz de explorar a clássica agilidade ninja com toda uma série de técnicas avançadas, como asas voadoras e ganchos, que lhe permitirão mover-se rapidamente e também subir de avião. nos telhados da cidade ou no lombo de um cavalo.

Não faltarão batalhas até a morte, um dos elementos que tornaram famoso o Team Ninja, onde armas brancas podem ser misturadas com magia e tecnologias modernas como rifles e lança-chamas primitivos. Tecnologicamente, Rise of the Ronin não parece ser o melhor produto do catálogo da PlayStation, mas a capacidade da Team Ninja em criar uma jogabilidade envolvente e divertida deve ser uma garantia de qualidade. O jogo será lançado em 22 de março no PS5.

Outro remake muito comentado desta situação será lançado em janeiro de 2024. Vamos conversar sobre isso Até o amanhecer, uma aventura assustadora inspirada em filmes de terror adolescentes de alguns anos atrás. É sem dúvida um dos melhores jogos do gênero, que retorna em versão melhorada para PC e PS5 durante 2024.