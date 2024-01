BMW Z4 M40i, transmissão manual para versão Pure Impulse

ParaBMW Z4 M40i Versão de acesso Motivação pura Quais ofertas Caixa manual de 6 velocidades. Concebido para aumentar o prazer de condução, este modelo está disponível apenas com o motor V6 turbo a gasolina de 3,0 litros. A comercialização terá início em março de 2024. No momento em que este artigo foi escrito, não havia indicações sobre preços no mercado italiano.

Caixa de velocidades manual e muito mais





Na versão manual de 6 velocidades, o motor Z4 M40i não muda e por isso está sempre à nossa disposição 250 kW/340 CV E 500 Nm de torque. Para passar De 0 a 100 km/h em 4,6 segundos (4,5 segundos com transmissão automática de 8 velocidades). Velocidade máxima 250 km/h. A caixa manual foi criada especificamente para o BMW Z4 ser mais preciso e rápido nas mudanças.

Mas o Pure Impulse não se distingue apenas pela adoção de uma caixa de velocidades manual. O equipamento técnico do BMW Z4 M40i inclui direção de relação variável, freios M Sport e diferencial M Sport no eixo traseiro, além de suspensão Adaptive M com amortecedores controlados eletronicamente, cujo software passou por maior desenvolvimento. Cópia de impulso.