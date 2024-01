DOOM foi recriado usando bactérias intestinais – sem brincadeira

É importante notar que o próprio Ramlan aponta que “fazer” DOOM funcionar usando células seria uma tarefa enorme, dadas as suas capacidades muito limitadas. Mas o que consegui fazer foi Use a parede celular como display Para DOOM, a demonstração de jogo usando E. coli está acesa.

A ideia vem de Pesquisadora Lauren “Raine” Ramlan um estudante de doutorado em biotecnologia no MIT, criou um display 32 x 48 de 1 bit feito de células de Escherichia coli, com cada célula agindo efetivamente como um pixel individual, iluminando conforme necessário graças a uma proteína fluorescente.

Você conhece a piada sobre isso morte Funciona em qualquer dispositivo? Sua geladeira, por exemplo. Ou um aspirador robótico. Bom. Tudo isto é trivial, porque a morte é agora Também ocupa as bactérias nos intestinos . seriamente. Não, sério mesmo. Não as bactérias intestinais, é claro, a menos que haja algo que você queira nos contar.

Devemos esperar pela análise da Digital Foundry?

No entanto, não espere poder experimentar a versão DOOM E. Coli em primeira mão tão cedo. Primeiramente, Começar o jogo desta forma leva muito tempo. Para exibir um quadro de jogo simplificado em preto e branco — com resolução de 32 x 48 pixels —, as células levaram 70 minutos para acender e oito horas e 20 minutos para retornar ao estado inicial, quando a iluminação não era mais necessária. Em outras palavras, leva cerca de oito a nove horas para assistir a cada quadro do jogo. Depois reclamamos da taxa de quadros em Bloodborne.

Ramlan então fez as contas para ver quanto tempo hipoteticamente levaria para ele completar o jogo dessa maneira. Se um jogo DOOM médio dura cerca de cinco horas e o jogo original roda a 35 frames por segundo (máximo), a tela do seu celular irá Levaria 599 anos para jogar DOOM do início ao fim.