Você não comprou pelo preço normal? Então não reclame, diz o gerente

O Cancelando o upgrade do Days Gone 2Destacado por um relatório recente de Jason Schreyer, ele continua a despertar o debate na Internet. A notícia e os motivos ainda não foram formalizados, mas a Sony aparentemente não ficou satisfeita com as aquisições e Nota média em metacrítico71, pare um pouco na tentação.

Na esteira da notícia, vieram as últimas palavras de Diretor criativo Um dia atrás John GarvinUm convidado há poucos dias no programa apresentado por David Jaffe (criador de God of War). Garvin, nos lembramos, Ele recentemente deixou o Sony Bend Studio Junto com Diretor Jeff Ross, mas como ele explicou durante a conversa, isso não tem nada a ver com os resultados de Days Gone. A decisão foi tomada por motivos pessoais e exclusivos.

Aqui, no entanto, queremos enfatizar outro anúncio de Diretor criativoQual franco ele tem Ele convidou os jogadores a comprar jogos pelo preço integral: “Tenho uma opinião sobre algo que seu público pode achar interessante [riferendosi a Jaffe], E que isso pode incomodar alguém. Se você gosta de um jogo, compre-o pelo preço total! Nem sei dizer quantas vezes ouvi de jogadores dizerem “Vou aceitar um desconto e esperar que chegue ao Plus”, ou algo parecido. “.

Depois disso, ele acrescentou: “Eu acabei de dizer isso Você não deve reclamar se o jogo não tiver uma sequência Ou se não for compatível no lançamento. God of War vendeu milhões de cópias no lançamento e você sabe como terminou, Days Gone não. Expresso opiniões pessoais como desenvolvedor. Eu não trabalho para a Sony e não sei os números. “.

De acordo com Garvin, comprar jogos no lançamento pelo preço integral é a melhor maneira de apoiar os desenvolvedores. Days Gone viu o número de jogadores aumentar ao longo do tempo, graças aos descontos e acesso à coleção PlayStation Plus, e Muito em breve chegará também no meu pc, Mas tudo isso claramente não se provou o suficiente para convencer a Sony a financiar uma sequência.